https://ria.ru/20260221/opasnost-2075928223.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.02.2026
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:52:00+03:00
2026-02-21T08:52:00+03:00
2026-02-21T08:52:00+03:00
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1920x0_80_0_0_82b5a03486d5d4b2c43c5890695ff031.jpg
https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075923470.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:0:2657:1992_1920x0_80_0_0_e00166f16f937c835aeacbc62076efcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена