В Сочи не было такого жлобства, как на Олимпиаде в Италии, заявил Свищев

"Соревнования в Италии - это некое подобие Олимпийских игр, таких, какими они должны быть на самом деле. Где-то жлобство включается, а где-то разгильдяйство. У нас такая тема не прошла бы точно, в России Олимпиада 2014 года в Сочи реально была очень большим событием, всем процессом руководил президент страны. И особый контроль осуществлялся со всех сторон", - сказал Свищев.