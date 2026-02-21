Рейтинг@Mail.ru
В Сочи не было такого жлобства, как на Олимпиаде в Италии, заявил Свищев
21.02.2026
В Сочи не было такого жлобства, как на Олимпиаде в Италии, заявил Свищев
В Сочи не было такого жлобства, как на Олимпиаде в Италии, заявил Свищев
На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи не было таких случаев жлобства и разгильдяйства, как на аналогичных соревнованиях спустя 12 лет в Италии, заявил... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
В Сочи не было такого жлобства, как на Олимпиаде в Италии, заявил Свищев

Свищев: в Сочи не было такого жлобства и разгильдяйства, как на ОИ в Италии

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости, Олег Богатов. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи не было таких случаев жлобства и разгильдяйства, как на аналогичных соревнованиях спустя 12 лет в Италии, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Игры проходят с 6 по 22 февраля, в соревнованиях принимают участие 13 россиян.
"Соревнования в Италии - это некое подобие Олимпийских игр, таких, какими они должны быть на самом деле. Где-то жлобство включается, а где-то разгильдяйство. У нас такая тема не прошла бы точно, в России Олимпиада 2014 года в Сочи реально была очень большим событием, всем процессом руководил президент страны. И особый контроль осуществлялся со всех сторон", - сказал Свищев.
"Поэтому и получилась очень качественная Олимпиада. И мы ведь все сооружения строили с нуля, а в Италии процентов семьдесят объектов инфраструктуры были уже готовы. У нас была сложнейшая история, и мы с ней успешно справились", - отметил собеседник агентства.
