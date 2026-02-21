https://ria.ru/20260221/niskanen-2075962863.html
Трехкратный чемпион Олимпиады из Финляндии сошел с гонки на 50 километров
Трехкратный чемпион Олимпиады из Финляндии сошел с гонки на 50 километров - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Трехкратный чемпион Олимпиады из Финляндии сошел с гонки на 50 километров
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам финн Ийво Нисканен сошел с дистанции гонки на 50 км классическим стилем на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T13:57:00+03:00
2026-02-21T13:57:00+03:00
2026-02-21T13:57:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771315200_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9c212396bb0cbe59aabbe6e6a5a02ac2.jpg
https://ria.ru/20260220/karlsson-2075796563.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771315200_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_e6679c3f57058e0cf6ea97346968818c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Трехкратный чемпион Олимпиады из Финляндии сошел с гонки на 50 километров
Лыжник Нисканен сошел с дистанции на 50-километровом марафоне в Италии