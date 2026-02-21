Рейтинг@Mail.ru
Трехкратный чемпион Олимпиады из Финляндии сошел с гонки на 50 километров
Лыжные гонки
 
13:57 21.02.2026
Трехкратный чемпион Олимпиады из Финляндии сошел с гонки на 50 километров
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам финн Ийво Нисканен сошел с дистанции гонки на 50 км классическим стилем на Олимпиаде в Италии.
италия
Новости
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Трехкратный чемпион Олимпиады из Финляндии сошел с гонки на 50 километров

Лыжник Нисканен сошел с дистанции на 50-километровом марафоне в Италии

Ийво Нисканен - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Ийво Нисканен. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам финн Ийво Нисканен сошел с дистанции гонки на 50 км классическим стилем на Олимпиаде в Италии.
Нисканен отказался от продолжения борьбу на 15-м километре лыжного марафона. Вслед за ним с дистанции сошел норвежский лыжник Харальд Амундсен.
Нисканен побеждал на 50-километровой дистанции классическим стилем на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Фрида Карлссон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Двукратная чемпионка Олимпиады из Швеции заболела перед лыжным марафоном
20 февраля, 15:46
 
Лыжные гонкиСпортИталияЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
