Дирижер рассказал об интересе китайской публики к России и музыке

ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Интерес китайской публики к России и музыке огромен, заявил РИА Новости художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков.

Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии 18-21 февраля находится в Пекине с гастролями.

"Мы гастролируем в Китае не в первый раз, еще с оркестром "Таврический" 15 лет назад мы открыли для себя эту страну, её потрясающую публику, огромный интерес к музыке, огромный интерес к нам, россиянам, и к тому, что мы предлагаем, как мы это делаем. Буквально с первых же концертов поразило внимание зрительской аудитории, удивительно искренний и подкупающий интерес", - поделился впечатлениями Голиков.

Он отметил, что два года назад оркестр заложил новую традицию открытия дней празднования китайского Нового года в Национальном центре исполнительских искусств, который в России часто называют Большим театром Пекина. По оценке маэстро, "это одна из самых, наверное, прославленных, ярких и совершенно потрясающих концертных площадок в мире".

Голиков рассказал, что симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии является традиционным академическим русским оркестром, при этом коллектив исповедует безграничное объединение стилей - от классики до рока.

"У нас в репертуаре сотни, если не тысячи сочинений совершенно разных жанров, и эта амплитуда жанров, она всегда очень привлекательна, особенно для широкой аудитории", - отметил он.

Маэстро добавил, что два года назад оркестр предложил зрителям неординарную программу.

"(Такую программу - ред.), возможно, не так часто можно увидеть в афише таких традиционный концертных площадок, когда в одном концерте можно совершить удивительное путешествие в русскую, в европейскую, в латиноамериканскую, в американскую музыку - и в народную, и в классическую, и в киномузыку, и почувствовать буквально дух празднования самых ожидаемых каникул и такого семейного торжества, ощутить этот дух со всех континентов разом", - сказал Голиков.

Говоря о китайском зрителе, он отметил, что публика на концерты приходит очень разнообразная, это не филармонические или театральные меломаны, которые приезжают на какие-то конкретные концертные продукты, это широкая публика, в том числе гости столицы, приехавшие из других регионов на традиционные празднования и решившие посетить театр.