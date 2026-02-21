Рейтинг@Mail.ru
Дирижер рассказал об интересе китайской публики к России и музыке
Культура
 
09:27 21.02.2026
Дирижер рассказал об интересе китайской публики к России и музыке
Дирижер рассказал об интересе китайской публики к России и музыке
Интерес китайской публики к России и музыке огромен, заявил РИА Новости художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра... РИА Новости, 21.02.2026
2026
Дирижер рассказал об интересе китайской публики к России и музыке

Дирижер Голиков рассказал, что интерес китайской публики к РФ и музыке огромен

ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Интерес китайской публики к России и музыке огромен, заявил РИА Новости художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков.
Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии 18-21 февраля находится в Пекине с гастролями.
Российский пианист Мысин стал призером на конкурсе в Зальцбурге
20 февраля, 12:24
"Мы гастролируем в Китае не в первый раз, еще с оркестром "Таврический" 15 лет назад мы открыли для себя эту страну, её потрясающую публику, огромный интерес к музыке, огромный интерес к нам, россиянам, и к тому, что мы предлагаем, как мы это делаем. Буквально с первых же концертов поразило внимание зрительской аудитории, удивительно искренний и подкупающий интерес", - поделился впечатлениями Голиков.
Он отметил, что два года назад оркестр заложил новую традицию открытия дней празднования китайского Нового года в Национальном центре исполнительских искусств, который в России часто называют Большим театром Пекина. По оценке маэстро, "это одна из самых, наверное, прославленных, ярких и совершенно потрясающих концертных площадок в мире".
Голиков рассказал, что симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии является традиционным академическим русским оркестром, при этом коллектив исповедует безграничное объединение стилей - от классики до рока.
"У нас в репертуаре сотни, если не тысячи сочинений совершенно разных жанров, и эта амплитуда жанров, она всегда очень привлекательна, особенно для широкой аудитории", - отметил он.
Маэстро добавил, что два года назад оркестр предложил зрителям неординарную программу.
"(Такую программу - ред.), возможно, не так часто можно увидеть в афише таких традиционный концертных площадок, когда в одном концерте можно совершить удивительное путешествие в русскую, в европейскую, в латиноамериканскую, в американскую музыку - и в народную, и в классическую, и в киномузыку, и почувствовать буквально дух празднования самых ожидаемых каникул и такого семейного торжества, ощутить этот дух со всех континентов разом", - сказал Голиков.
Говоря о китайском зрителе, он отметил, что публика на концерты приходит очень разнообразная, это не филармонические или театральные меломаны, которые приезжают на какие-то конкретные концертные продукты, это широкая публика, в том числе гости столицы, приехавшие из других регионов на традиционные празднования и решившие посетить театр.
"Мы ощутили очень разную аудиторию, и от того приятнее было иметь совершенно оглушительный успех, все концерты были с абсолютно заполненными залами, и я знаю, что очень многие зрители, купившие билет на первый концерт, в итоге купили на все последующие и с удовольствием ходили и смотрели", - добавил он.
Денис Майданов отметил 50-летие на сцене Кремля
18 февраля, 01:13
 
Культура
 
 
