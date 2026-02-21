Главе Минэкономразвития РФ показали производства ОЭЗ в Саранске

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Мордовии Артем Здунов во время посещения фармацевтического завода "Биохимик" в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым осмотрели производственные площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) в Саранске, сообщает пресс-служба главы региона.

Глава Минэкономразвития России прибыл в Мордовию в пятницу с рабочим визитом.

"ОЭЗ "Система" стала местом притяжения крупных и технологичных инвестиционных проектов. На текущий момент поддержано шесть крупных инвесторов в сфере машиностроения, производства рентгенодиагностических комплексов, производства измерительных приборов и светотехнической продукции с проектами стоимостью 14,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим на площадке ОЭЗ реализуется проект по созданию первого в республике бизнес-парка, направленного на создание готовых производственных площадей (более 8 тысяч квадратных метров) для малого и среднего бизнеса. Таким образом, в республике появится еще одна площадка для развития малых и технологичных компаний, которые смогут пользоваться льготными условиями. Создание такой площадки дополнит уже существующие направления.

Также Решетников и Здунов посетили завод "Биохимик" группы компаний "Промомед", где выпускаются новейшие лекарства, в том числе для лечения ожирения и сахарного диабета. "Некоторые принципы создания препаратов выгодно отличаются от зарубежных аналогов и позволяют кратно увеличить объёмы производства, при этом сохранив чистоту и качество выпускаемой продукции", - отмечается в сообщении.