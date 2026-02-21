Рейтинг@Mail.ru
Главе Минэкономразвития РФ показали производства ОЭЗ в Саранске - РИА Новости, 21.02.2026
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
13:00 21.02.2026
Главе Минэкономразвития РФ показали производства ОЭЗ в Саранске
Главе Минэкономразвития РФ показали производства ОЭЗ в Саранске - РИА Новости, 21.02.2026
Главе Минэкономразвития РФ показали производства ОЭЗ в Саранске
Министр экономического развития РФ Максим Решетников вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым осмотрели производственные площадки особой экономической зоны... РИА Новости, 21.02.2026
республика мордовия
россия
саранск
максим решетников
артем здунов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
саранск
россия, саранск, максим решетников, артем здунов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Республика Мордовия, Россия, Саранск, Максим Решетников, Артем Здунов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Главе Минэкономразвития РФ показали производства ОЭЗ в Саранске

Главе Минэкономразвития РФ Решетникову показали производства ОЭЗ в Саранске

© Фото : пресс-служба глава Республики МордовияМинистр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Мордовии Артем Здунов во время посещения фармацевтического завода "Биохимик" в Саранске
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Мордовии Артем Здунов во время посещения фармацевтического завода Биохимик в Саранске - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : пресс-служба глава Республики Мордовия
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Мордовии Артем Здунов во время посещения фармацевтического завода "Биохимик" в Саранске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым осмотрели производственные площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) в Саранске, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава Минэкономразвития России прибыл в Мордовию в пятницу с рабочим визитом.
"ОЭЗ "Система" стала местом притяжения крупных и технологичных инвестиционных проектов. На текущий момент поддержано шесть крупных инвесторов в сфере машиностроения, производства рентгенодиагностических комплексов, производства измерительных приборов и светотехнической продукции с проектами стоимостью 14,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Одновременно с этим на площадке ОЭЗ реализуется проект по созданию первого в республике бизнес-парка, направленного на создание готовых производственных площадей (более 8 тысяч квадратных метров) для малого и среднего бизнеса. Таким образом, в республике появится еще одна площадка для развития малых и технологичных компаний, которые смогут пользоваться льготными условиями. Создание такой площадки дополнит уже существующие направления.
Также Решетников и Здунов посетили завод "Биохимик" группы компаний "Промомед", где выпускаются новейшие лекарства, в том числе для лечения ожирения и сахарного диабета. "Некоторые принципы создания препаратов выгодно отличаются от зарубежных аналогов и позволяют кратно увеличить объёмы производства, при этом сохранив чистоту и качество выпускаемой продукции", - отмечается в сообщении.
АО "Биохимик" - активный участник федерального проекта "Производительность труда", предприятие внедряет методики повышения производительности труда начиная с 2018 года. За этот период на заводе сформировалась культура высокой производительности и постоянного совершенствования системы производства. По итогам масштабирования полученного опыта в 2025 году предприятие увеличило выработку на одного сотрудника на 46%, выпуск ампулированных лекарственных средств — на 27%.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Малый бизнес Мордовии привлек 2,2 млрд рублей льготных финансов в 2025 году
20 февраля, 22:28
 
Республика МордовияРоссияСаранскМаксим РешетниковАртем ЗдуновМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
