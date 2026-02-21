МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Четыре года назад Россия вслед за ДНР и ЛНР сделала свой исторический выбор, бросив вызов коллективному Западу, который отказывается признавать российские национальные интересы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Политик подчеркнул, что народ Донбасса выбрал единственно возможный путь - путь борьбы за свое право жить и говорить на родном языке, исповедовать свою православную веру и чтить своих подлинных героев.