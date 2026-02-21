Рейтинг@Mail.ru
Миронов высказался о признании ДНР и ЛНР Россией в 2022 году - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/mironov-2075921493.html
Миронов высказался о признании ДНР и ЛНР Россией в 2022 году
Миронов высказался о признании ДНР и ЛНР Россией в 2022 году - РИА Новости, 21.02.2026
Миронов высказался о признании ДНР и ЛНР Россией в 2022 году
Четыре года назад Россия вслед за ДНР и ЛНР сделала свой исторический выбор, бросив вызов коллективному Западу, который отказывается признавать российские... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:49:00+03:00
2026-02-21T06:49:00+03:00
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
сергей миронов
владимир путин
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_0:182:2976:1855_1920x0_80_0_0_16f04fa49e261011ee1b39c55493855e.jpg
https://ria.ru/20260221/rossiya-2075919805.html
https://ria.ru/20260213/mironov-2074189925.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_0ef95b9eb227360330aa47486018550f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей миронов, владимир путин, справедливая россия
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Сергей Миронов, Владимир Путин, Справедливая Россия
Миронов высказался о признании ДНР и ЛНР Россией в 2022 году

Миронов: четыре года назад РФ вслед за ДНР и ЛНР сделала свой исторический выбор

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Четыре года назад Россия вслед за ДНР и ЛНР сделала свой исторический выбор, бросив вызов коллективному Западу, который отказывается признавать российские национальные интересы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Четыре года назад, 21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Россия пришла закончить войну для сохранности Русского мира, заявил Слуцкий
Вчера, 06:10
"Четыре года назад Россия вслед за ДНР и ЛНР сделала свой исторический выбор. Мы бросили вызов коллективному Западу, который отказывается признавать наши национальные интересы. Им не нужна сильная и независимая Россия. Но она нужна нам. За это мы сражаемся и обязательно победим. России быть. И России быть великой", - сказал Миронов.
По его словам, 21 февраля 2022 года - не просто день воссоединения России и Донбасса, это важнейший этап в процессе возрождения Русского мира, который начался в 2014 году после возвращения Крыма и Севастополя. Этот процесс, как отметил лидер партии, был абсолютно закономерным и отражал подлинное стремление разделенного тогда народа быть вместе.
"Напомню, жители Донецка и Луганска еще в мае 2014 года сделали свой выбор. Они не захотели признавать государственный переворот и оставаться в составе бандеровской Украины, где у них не было будущего в самом прямом и ужасном смысле этого слова", - добавил Миронов.
Политик подчеркнул, что народ Донбасса выбрал единственно возможный путь - путь борьбы за свое право жить и говорить на родном языке, исповедовать свою православную веру и чтить своих подлинных героев.
"Справедливая Россия" этот выбор приняла, и уже тогда, 12 лет назад, мы признали независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Вплоть до 2022 года мы оказывали помощь нашим братьям всем, чем могли - тем, что им было нужно для защиты от агрессии украинских неонацистов. Поэтому мы полностью поддержали решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости республик и начале специальной военной операции. Мы понимали, что никакие дипломатические усилия не смогут защитить жителей Донбасса - киевский режим не собирался и не собирается до сих пор признавать их законный выбор", - заключил он.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Миронов заявил о неонацистской диктатуре на Украине
13 февраля, 15:14
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей МироновВладимир ПутинСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала