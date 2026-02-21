Жители Пекина с удовольствием едят русские блины, рассказала глава РКЦ

«

"Мы видим, что в парке очень много народу, люди охотно идут, им нравятся наши блины, они с восторгом наблюдают, как мы их жарим, и потом с удовольствием едят. Это здорово, ведь когда человек ест пищу другого народа с удовольствием, это ли не доверие? Мне кажется, что это самое главное доверие, когда мы без опасения и с хорошими эмоциями едим чужую пищу, которая становится нам близкой и понятной", - сказала Уржумцева на полях мероприятия.