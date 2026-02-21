Рейтинг@Mail.ru
Жители Пекина с удовольствием едят русские блины, рассказала глава РКЦ - РИА Новости, 21.02.2026
11:22 21.02.2026
Жители Пекина с удовольствием едят русские блины, рассказала глава РКЦ
Жители Пекина с удовольствием едят русские блины, рассказала глава РКЦ
Гости фестиваля "Московская Масленица в Пекине" с удовольствием едят блины и знакомятся с русскими традициями, заявила РИА Новости глава представительства... РИА Новости, 21.02.2026
2026
Жители Пекина с удовольствием едят русские блины, рассказала глава РКЦ

Блины - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Блины. Архивное фото
ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Гости фестиваля "Московская Масленица в Пекине" с удовольствием едят блины и знакомятся с русскими традициями, заявила РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине Татьяна Уржумцева.
Масштабный фестиваль "Московская Масленица в Пекине" проходит с 19 по 22 февраля в парке Чаоян китайской столицы.
«
"Мы видим, что в парке очень много народу, люди охотно идут, им нравятся наши блины, они с восторгом наблюдают, как мы их жарим, и потом с удовольствием едят. Это здорово, ведь когда человек ест пищу другого народа с удовольствием, это ли не доверие? Мне кажется, что это самое главное доверие, когда мы без опасения и с хорошими эмоциями едим чужую пищу, которая становится нам близкой и понятной", - сказала Уржумцева на полях мероприятия.
Она добавила, что гостям фестиваля также нравятся российские песни, "и старые, и новые", нравятся балалаечники - то, как ювелирно они исполняют как классическую народную музыку, так и современную.
"Вот такие вещи нужно делать, нужно знакомить людей с разной Россией, и чем больше мы расскажем, тем сильнее люди к нам будут тянуться. Точно так же, конечно, нужно делать и в обратную сторону для того, чтобы российский народ тоже знал о культуре Китая, потому что нам нужна взаимность, а не просто игра на одном поле", - отметила она.
Индекс "Масленицы с икрой" за год снизился на 7%
