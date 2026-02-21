Российские лыжники вернутся на мировую арену, считает Сальтведт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российских лыжников станет больше на мировой арене к началу следующего сезона, считает обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. На Играх в Италии выступают два российских лыжника - Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
«
"Российские лыжники вернутся. И, судя по всему, скорее раньше, чем позже. Сначала это может быть гибридный формат допуска, если к началу нового сезона ситуация не изменится", - сказал Сальтведт РИА Новости.
"Однако Савелий Коростелев и Дарья Непряева уже показали, что такой путь возможен. К следующей зиме таких спортсменов станет больше. В каком статусе они будут выступать - нейтральных атлетов или под флагом России - во многом зависит от развития событий. Но их возвращение, похоже, вопрос времени", - отметил он.
