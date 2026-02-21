"Локомотив" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" по буллитам обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев со счетом 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Локомотива" шайбы забросили Александр Елесин (12-я минута), Андрей Сергеев (13), Никита Кирьянов (26) и Байрон Фрэз (46). Победный буллит реализовал Артур Каюмов. У "Динамо" отличились Станислав Галиев (1), Алекс Лимож (29), Ксавье Уэлле (34) и Илья Усов (49).
21 февраля 2026 • начало в 17:00
Закончен (Б)
11:28 • Александр Елесин
12:50 • Андрей Сергеев
05:06 • Никита Кирьянов
05:27 • Байрон Фроуз
(Даниил Мисюль, Александр Елесин)
65:01 • Александр Радулов (П)
00:35 • Станислав Галиев
08:51 • Алекс Лимож
13:07 • Ксавье Уэлле
08:01 • Илья Усов
Форвард ярославцев Александр Радулов отметился двумя результативными передачами и стал третьим игроком в истории, набравшим 800 (290 голов + 510 передач) очков в КХЛ. Его одноклубник Рушан Рафиков отдал одну передачу и стал самым результативным защитником в истории "Локомотива", набрав 217 очков. По этому показателю он обошел Дмитрия Красоткина и Александра Гуськова.
"Локомотив" (83 очка) возглавляет таблицу Западной конференции, где "Динамо" (76) идет вторым. Обе команды ранее обеспечили участие в плей-офф КХЛ.
В следующем матче "Локомотив" примет московское "Динамо" 24 февраля. Минчане днем ранее в гостях сыграют с нижегородским "Торпедо".
