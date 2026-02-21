В "ЛизаАлерт" назвали главную ошибку родителей при пропаже ребенка

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Родители часто не заявляют в полицию о пропаже ребенка, поскольку боятся, что он что-то совершил и будет поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, однако это усугубляет ситуацию, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.

« "Родители часто, особенно подростков, боятся заявлять в полицию. Потому что есть такой стереотип, что сейчас ребенок что-то сотворил, ушел, его поставят на учет в ПДН, это будет проблемой и так далее. Многие пытаются искать своими силами и усугубляют ситуацию", - сказал Чернов.

Он отметил, что поиск детей обычно сложнее, потому что необходимо поднять большое количество информации и получить максимум сведений от родителей. Тогда как они из-за неловкости часто не уточняют определенные болезни ребенка, патологии или синдромы, если такие имеются. Хотя эта информация может ускорить поиски и спасти ребенку жизнь.

"Если ребенок ушел, то нужно войти в контакт с родителями, потому что какие-то личные моменты родители не доводят до нас, а это очень важная информация, по которой можно понять экологию, психотип ребенка: как, какими способами и где его искать. Либо это компания, либо друзья, либо вдруг в другом каком-то месте", - уточнил Чернов

По его словам, в "ЛизаАлерт" существуют два вида опроса - короткий и длинный, а также отдельный перечень вопросов, которые задаются родителям. Но, как правило, это простое, доверительное общение, так как именно такие беседы приносят большие результаты.