Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" появился Молодежный совет предприятий

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В ОЭЗ "Технополис Москва" создан Молодежный совет предприятий, его деятельность будет направлена на представление интересов молодежи, ее профессиональное развитие, а также на вовлечение начинающих специалистов в социально-экономическую жизнь города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина в столице созданы все условия для самореализации молодежи. Сейчас в ОЭЗ работает около четверти квалифицированных специалистов в возрасте до 35 лет. Также в особой экономической зоне Москвы недавно был создан Молодежный совет, в который уже вошли 20 представителей компаний. Новая организация будет оказывать содействие профессиональному развитию и раскрытию творческого потенциала сотрудников, а также привлекать их к участию в городских мероприятиях", — отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Председателем совета назначен директор по производству компании "Неорос" Артур Назаретян. По его словам, совет сделает акцент на проведении обучающих семинаров, мастер-классов, хакатонов, исследовательских проектов, спортивных и культурных мероприятиях.

Уже в апреле в особой экономической зоне стартует турнир по мини-футболу, в котором члены нового объединения примут активное участие.

Также они поддержат развитие программы "Технотуризм", в рамках которой станут гидами на своих промышленных площадках. Ежегодно в ОЭЗ Москвы проводится около 300 экскурсий, в том числе для учащихся столичных школ, где посетители знакомятся с особенностями современных высокотехнологичных производств.