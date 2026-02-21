Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" появился Молодежный совет предприятий
21.02.2026
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" появился Молодежный совет предприятий
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" появился Молодежный совет предприятий
В ОЭЗ "Технополис Москва" создан Молодежный совет предприятий, его деятельность будет направлена на представление интересов молодежи, ее профессиональное... РИА Новости, 21.02.2026
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" появился Молодежный совет предприятий

Максим Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" создан Молодежный совет предприятий

В ОЭЗ "Технополис Москва" создан Молодежный совет предприятий
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В ОЭЗ "Технополис Москва" создан Молодежный совет предприятий, его деятельность будет направлена на представление интересов молодежи, ее профессиональное развитие, а также на вовлечение начинающих специалистов в социально-экономическую жизнь города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина в столице созданы все условия для самореализации молодежи. Сейчас в ОЭЗ работает около четверти квалифицированных специалистов в возрасте до 35 лет. Также в особой экономической зоне Москвы недавно был создан Молодежный совет, в который уже вошли 20 представителей компаний. Новая организация будет оказывать содействие профессиональному развитию и раскрытию творческого потенциала сотрудников, а также привлекать их к участию в городских мероприятиях", — отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Председателем совета назначен директор по производству компании "Неорос" Артур Назаретян. По его словам, совет сделает акцент на проведении обучающих семинаров, мастер-классов, хакатонов, исследовательских проектов, спортивных и культурных мероприятиях.
Уже в апреле в особой экономической зоне стартует турнир по мини-футболу, в котором члены нового объединения примут активное участие.
Также они поддержат развитие программы "Технотуризм", в рамках которой станут гидами на своих промышленных площадках. Ежегодно в ОЭЗ Москвы проводится около 300 экскурсий, в том числе для учащихся столичных школ, где посетители знакомятся с особенностями современных высокотехнологичных производств.
Еще один значимый проект, в котором примут участие члены Молодежного совета — это "ТехноЛекторий". Здесь представители резидентов будут делиться практическим опытом работы на высокотехнологичных предприятиях столичной ОЭЗ. Встречи помогут найти точки соприкосновения для совместных начинаний и синергии внутри молодого технологического сообщества.
