Лавров выразил надежду, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что инцидент на Байкале не окажет негативного воздействия на турпоток двух стран, сообщили в МИД РФ.