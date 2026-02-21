Рейтинг@Mail.ru
Лавров выразил надежду, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток - РИА Новости, 21.02.2026
18:03 21.02.2026
Лавров выразил надежду, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что инцидент на Байкале не окажет негативного...
россия
байкал
китай
сергей лавров
происшествия
россия
байкал
китай
россия, байкал, китай, сергей лавров, происшествия
Россия, Байкал, Китай, Сергей Лавров, Происшествия
Лавров выразил надежду, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток

Лавров выразил надежду, что ЧП с туристами на Байкале не повлияет на турпоток

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что инцидент на Байкале не окажет негативного воздействия на турпоток двух стран, сообщили в МИД РФ.
"Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что данный прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов", - говорится в сообщении ведомства.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
РоссияБайкалКитайСергей ЛавровПроисшествия
 
 
