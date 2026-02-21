Жителя Кузбасса заподозрили в поджоге служебной машины у отдела полиции

КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Житель города Топки Кемеровской области обвиняется в поджоге служебной машины у отдела полиции, сообщают пресс-службы следственного управления СК РФ по региону и ГУ МВД по Кемеровской области.

"По версии следствия, 20 февраля 2026 года обвиняемый, действуя по указанию мошенников, находящихся, предположительно, за рубежом, совершил поджог служебного автомобиля вблизи здания одного из отделов полиции. Очевидцами противоправные действия обвиняемого были пресечены. На место вызваны пожарные расчеты МЧС Кузбасса, которыми возгорание ликвидировано", – говорится в сообщении СУСК.

Как в свою очередь уточнили в региональном главке МВД, на месте происшествия очевидцы остановили поджигателя при попытке скрыться и передали сотрудникам полиции. Огонь оперативно ликвидирован прибывшим пожарным расчетом.

Следователем СК фигурант был задержан. На допросе он рассказал, что в середине февраля 2026 года был введен в заблуждение мошенниками и перевел на "безопасный счет" около 43 тысяч рублей. Киберпреступники пообещали, что вернут деньги, если он совершит поджог служебного автомобиля.

Как сообщили в СУСК, мошенники перевели фигуранту 500 рублей для приобретения горючей жидкости. Молодой человек пришел на стоянку служебного автотранспорта и совершил поджог автомобиля. Отмечается, что свои противоправные действия он снимал на мобильный телефон для направления записи так называемым "кураторам".

"Следователем следственного управления СКР по Кемеровской области – Кузбассу 21-летнему жителю города Топки предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", – уточнили в СУСК.

В квартире обвиняемого проведен обыск, в ходе которого изъяты телефон, персональный компьютер и другие предметы, имеющие значение для следствия.