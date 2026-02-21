Рейтинг@Mail.ru
Российские хоккеисты задали бы жару на ОИ, заявил Кожевников - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:33 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/kozhevnikov-2075980674.html
Российские хоккеисты задали бы жару на ОИ, заявил Кожевников
Российские хоккеисты задали бы жару на ОИ, заявил Кожевников - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Российские хоккеисты задали бы жару на ОИ, заявил Кожевников
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что сборная России в случае допуска к хоккейному турниру Олимпиады показала бы себя во... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T15:33:00+03:00
2026-02-21T15:33:00+03:00
хоккей
спорт
россия
канада
сша
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583339432_0:269:3070:1996_1920x0_80_0_0_157c5e6c39ed952c0cf31e9d3061c808.jpg
https://ria.ru/20260221/kanada-2075971705.html
россия
канада
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583339432_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_5ec46eadfcda2522ca8486ccb5e60ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, канада, сша, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Россия, Канада, США, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Российские хоккеисты задали бы жару на ОИ, заявил Кожевников

Кожевников: российские хоккеисты на Олимпиаде задали бы жару и играли в финале

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАлександр Кожевников
Александр Кожевников - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Александр Кожевников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что сборная России в случае допуска к хоккейному турниру Олимпиады показала бы себя во всей красе и в финале сражалась бы за золотые медали.
В решающем матче олимпийского турнира в воскресенье встретятся команды Канады и США.
«
"Без участия сборной России есть только два кандидата на участие в финале. Поэтому матч сборных Канады и США был ожидаем, обе команды очень сильны. Но если бы наши ребята играли, то они бы задали жару и были бы в финале. Поэтому для меня эти Олимпийские игры неинтересны", - сказал Кожевников.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
ОИ-2026.Хоккей - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Канадцы не будут валять дурака в финале ОИ, уверен Крикунов
21 февраля, 14:43
 
ХоккейСпортРоссияКанадаСШАНациональная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала