Рейтинг@Mail.ru
Коутиньо расторг контракт с "Васко да Гама" после свиста болельщиков - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:01 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/koutino-2075937669.html
Коутиньо расторг контракт с "Васко да Гама" после свиста болельщиков
Коутиньо расторг контракт с "Васко да Гама" после свиста болельщиков - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Коутиньо расторг контракт с "Васко да Гама" после свиста болельщиков
Бразильский "Васко да Гама" объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Филипе Коутиньо по инициативе футболиста, сообщается в аккаунте клуба в... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T10:01:00+03:00
2026-02-21T10:01:00+03:00
футбол
спорт
бразилия
россия
филиппе коутиньо
васко да гама
астон вилла
интер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113885/45/1138854535_0:97:3114:1849_1920x0_80_0_0_efea0bec242f4224c3f888e6a99bb73d.jpg
https://ria.ru/20260220/retkliff-2075883276.html
https://ria.ru/20260220/pszh-2075690463.html
бразилия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113885/45/1138854535_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdf6b0c211af906d0ca8aec8968f2bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бразилия, россия, филиппе коутиньо, васко да гама, астон вилла, интер
Футбол, Спорт, Бразилия, Россия, Филиппе Коутиньо, Васко да Гама, Астон Вилла, Интер
Коутиньо расторг контракт с "Васко да Гама" после свиста болельщиков

Коутиньо досрочно расторг контракт с "Васко да Гама" после свиста болельщиков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФилиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Филиппе Коутиньо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бразильский "Васко да Гама" объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Филипе Коутиньо по инициативе футболиста, сообщается в аккаунте клуба в соцсети X.
Спортсмен перешел в "Васко де Гама" в июле 2024 года на правах аренды из английской "Астон Виллы", после завершения контракта с которой присоединился к бразильскому клубу на правах свободного агента.
Стадион Олд Траффорд - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Англии не накажут совладельца "МЮ" за слова о мигрантах, пишут СМИ
20 февраля, 21:18
"Наш клуб сообщает, что игрок Филиппе Коутиньо связался с "Васко да Гама", чтобы выразить желание досрочно расторгнуть свой контракт, срок действия которого истекал в середине этого года. После уважительного и прозрачного диалога стороны достигли взаимоприемлемого соглашения о расторжении контракта", - говорится в заявлении клуба.
Ранее в воскресенье болельщики освистали Коутиньо во время первого тайма матча чемпионата Бразилии против клуба "Волта-Редонда". Тренер заменил футболиста в перерыве, после чего тот не вернулся на скамейку запасных.
В четверг Коутиньо обратился к болельщикам, написав пост в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская): "Я бы никогда не проявил неуважения к болельщикам, моим товарищам и "Васко". В тот момент, по дороге в раздевалку, я почувствовал и понял, что мой цикл в клубе закончен, и я решил не возвращаться на скамейку, чтобы расставить приоритеты и уделить внимание своему психическому здоровью. Это очень больно. Правда в том, что я очень устал психологически. Мои отношения с "Васко" - это любовь. И это будет продолжаться вечно. С тяжелым сердцем я понимаю, что сейчас самое время сделать шаг назад и завершить свой цикл в клубе".
Коутиньо 33 года, он является воспитанником клуба "Васко да Гама". На протяжении карьеры он представлял итальянский "Интер", испанские "Эспаньол" и "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкую "Баварию" и катарский "Аль-Духаиль". В составе сборной Бразилии Коутиньо стал победителем Кубка Америки.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ
20 февраля, 10:59
 
ФутболСпортБразилияРоссияФилиппе КоутиньоВаско да ГамаАстон ВиллаИнтер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала