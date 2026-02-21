Коутиньо расторг контракт с "Васко да Гама" после свиста болельщиков

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бразильский "Васко да Гама" объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Филипе Коутиньо по инициативе футболиста, сообщается в аккаунте клуба в соцсети X.
Спортсмен перешел в "Васко де Гама" в июле 2024 года на правах аренды из английской "Астон Виллы", после завершения контракта с которой присоединился к бразильскому клубу на правах свободного агента.
"Наш клуб сообщает, что игрок Филиппе Коутиньо связался с "Васко да Гама", чтобы выразить желание досрочно расторгнуть свой контракт, срок действия которого истекал в середине этого года. После уважительного и прозрачного диалога стороны достигли взаимоприемлемого соглашения о расторжении контракта", - говорится в заявлении клуба.
Ранее в воскресенье болельщики освистали Коутиньо во время первого тайма матча чемпионата Бразилии против клуба "Волта-Редонда". Тренер заменил футболиста в перерыве, после чего тот не вернулся на скамейку запасных.
В четверг Коутиньо обратился к болельщикам, написав пост в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская): "Я бы никогда не проявил неуважения к болельщикам, моим товарищам и "Васко". В тот момент, по дороге в раздевалку, я почувствовал и понял, что мой цикл в клубе закончен, и я решил не возвращаться на скамейку, чтобы расставить приоритеты и уделить внимание своему психическому здоровью. Это очень больно. Правда в том, что я очень устал психологически. Мои отношения с "Васко" - это любовь. И это будет продолжаться вечно. С тяжелым сердцем я понимаю, что сейчас самое время сделать шаг назад и завершить свой цикл в клубе".
