Рубио и глава МИД Британии обсудили конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время встречи подтвердили приверженность Вашингтона и Лондона дипломатическому решению конфликта на Украине, заявил госдеп США.