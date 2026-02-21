Рейтинг@Mail.ru
Рубио и глава МИД Британии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 21.02.2026
02:07 21.02.2026
Рубио и глава МИД Британии обсудили конфликт на Украине
в мире
сша
великобритания
вашингтон (штат)
марко рубио
дональд трамп
мирный план сша по украине
в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время встречи подтвердили приверженность Вашингтона и Лондона дипломатическому решению конфликта на Украине, заявил госдеп США.
"Госсекретарь и министр иностранных дел подтвердили приверженность продолжению дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны путём достижения мирного урегулирования через переговоры", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Томми Пиготта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
США хотят урегулировать конфликт на Украине, заявил Трамп
20 февраля, 22:07
Помимо этого, стороны отметили важность продолжения сотрудничества по Сирии и реализации второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе. Рубио и Купер также подчеркнули общее стремлении США и Великобритании добиться гуманитарного перемирия в Судане.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Источник РИА Новости в переговорной группе сообщил, что в ходе переговоров не было подписано никаких документов. Кроме того, он отметил организацию переговоров принимающей стороной, указав, что Швейцария безупречно организовала визит и работу российской делегации в Женеве.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ рассказали о главном "козыре" США в переговорах с Россией по Украине
20 февраля, 16:48
 
