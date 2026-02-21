https://ria.ru/20260221/komissija-2075971212.html
Комиссия проведет осмотр ледовой переправы на остров Ольхон
Комиссия проведет осмотр ледовой переправы на остров Ольхон
Специальная комиссия проведет осмотр ледовой переправы по Байкалу на остров Ольхон и оценит ее с точки зрения нормативных требований, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2026
Комиссия оценит ледовую переправу на Ольхон по нормативным требованиям
ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Специальная комиссия проведет осмотр ледовой переправы по Байкалу на остров Ольхон и оценит ее с точки зрения нормативных требований, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале
под лед ушел автомобиль УАЗ
. По данным СК
, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая
, спастись удалось лишь одному туристу. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра, глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В месте провала водолазы подняли со дна тела погибших, работы на месте трагедии завершены в субботу.
Кроме того, вечером в пятницу спасатели обнаружили в нескольких километрах от береговой линии частично провалившийся под лед внедорожник, где были женщина и ребенок. Им была оказана помощь, машина эвакуирована на берег. В тот же день судном на воздушной подушке на берег были доставлены четверо туристов, автомобиль которых также частично провалился под лед и самостоятельно выбраться они не могли.
"Специальная комиссия в ближайшие дни проведет осмотр ледовой переправы на соответствие нормативным требованиям. Продолжаются работы по созданию официальной ледовой дороги на остров Ольхон", - говорится в сообщении властей региона.
Отмечается, что в местности Иркутская Губа на Ольхоне
на льду обнаружена большая трещина, в соседней бухте есть вопросы к состоянию льда. Пока он не может выдержать большой поток машин, направляющихся к острову.