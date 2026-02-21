Рейтинг@Mail.ru
Комиссия проведет осмотр ледовой переправы на остров Ольхон - РИА Новости, 21.02.2026
14:39 21.02.2026
Комиссия проведет осмотр ледовой переправы на остров Ольхон
Комиссия проведет осмотр ледовой переправы на остров Ольхон
байкал
ольхон
иркутская область
байкал
ольхон
иркутская область
2026
Комиссия проведет осмотр ледовой переправы на остров Ольхон

© РИА Новости / Прокуратура Иркутской области | На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед
ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Специальная комиссия проведет осмотр ледовой переправы по Байкалу на остров Ольхон и оценит ее с точки зрения нормативных требований, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале под лед ушел автомобиль УАЗ. По данным СК, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая, спастись удалось лишь одному туристу. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра, глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В месте провала водолазы подняли со дна тела погибших, работы на месте трагедии завершены в субботу.
В Госдуме призвали туристов на Байкале к контролю и осознанности
Вчера, 12:47
Кроме того, вечером в пятницу спасатели обнаружили в нескольких километрах от береговой линии частично провалившийся под лед внедорожник, где были женщина и ребенок. Им была оказана помощь, машина эвакуирована на берег. В тот же день судном на воздушной подушке на берег были доставлены четверо туристов, автомобиль которых также частично провалился под лед и самостоятельно выбраться они не могли.
"Специальная комиссия в ближайшие дни проведет осмотр ледовой переправы на соответствие нормативным требованиям. Продолжаются работы по созданию официальной ледовой дороги на остров Ольхон", - говорится в сообщении властей региона.
Отмечается, что в местности Иркутская Губа на Ольхоне на льду обнаружена большая трещина, в соседней бухте есть вопросы к состоянию льда. Пока он не может выдержать большой поток машин, направляющихся к острову.
На Байкале выявили 65 нарушений правил безопасности
20 февраля, 19:14
 
Байкал, Ольхон, Иркутская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
