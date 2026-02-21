Комиссия проведет осмотр ледовой переправы на остров Ольхон

Кроме того, вечером в пятницу спасатели обнаружили в нескольких километрах от береговой линии частично провалившийся под лед внедорожник, где были женщина и ребенок. Им была оказана помощь, машина эвакуирована на берег. В тот же день судном на воздушной подушке на берег были доставлены четверо туристов, автомобиль которых также частично провалился под лед и самостоятельно выбраться они не могли.