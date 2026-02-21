https://ria.ru/20260221/kalmykova-2076010024.html
Гимнастка Калмыкова завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира
Гимнастка Калмыкова завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Гимнастка Калмыкова завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира
Россиянка Анна Калмыкова завоевала золото на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе (Германия), одержав победу в опорном прыжке.
Гимнастка Калмыкова завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира
Гимнастка Калмыкова завоевала золото в опорном прыжке на этапе КМ в Котбусе
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россиянка Анна Калмыкова завоевала золото на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе (Германия), одержав победу в опорном прыжке.
Результат Калмыковой составил 13,816 балла. Второй стала немка Карина Шёнмайер (13,800). Третье место заняла словенка Тея Белак (13,516).
Серебро в разновысоких брусьях завоевала россиянка Милана Каюмова, показав результат 14,133 балла. Первой стала итальянка Элиза Иорио (14,266), а третьей ее соотечественница Джулия Перотти (14,033).
Бронзу в вольных упражнениях заработал россиянин Александр Карцев с результатом 13,900 балла. Вторым стал белорус Егор Шарамков (14,400), первым - представитель Израиля
Артем Долгопят (14,500).
Международная федерация гимнастики (FIG)
допускает российских и белорусских спортсменов до турниров в нейтральном статусе.