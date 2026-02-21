Рейтинг@Mail.ru
В Сухуме напали на экс-замгенпрокурора Абхазии - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 21.02.2026 (обновлено: 21:20 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/kakaliya-2076019743.html
В Сухуме напали на экс-замгенпрокурора Абхазии
В Сухуме напали на экс-замгенпрокурора Абхазии - РИА Новости, 21.02.2026
В Сухуме напали на экс-замгенпрокурора Абхазии
Бывший заместитель генпрокурора Абхазии Эсшоу Какалия получил огнестрельное ранение в Сухуме, объявлен план "Перехват", сообщило МВД республики. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T21:15:00+03:00
2026-02-21T21:20:00+03:00
в мире
абхазия
сухум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999110607_0:118:1557:994_1920x0_80_0_0_4a88318c3e1f718267f599ebbdaf3155.jpg
https://ria.ru/20251216/abkhaziya-2062494928.html
абхазия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999110607_0:0:1325:994_1920x0_80_0_0_63a93eb60f1037ee50975ab58467a6fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, сухум
В мире, Абхазия, Сухум
В Сухуме напали на экс-замгенпрокурора Абхазии

Экс-замгенпрокурора Абхазии Какалия получил огнестрельное ранение в Сухуме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКареты скорой медицинской помощи в Сухуме
Кареты скорой медицинской помощи в Сухуме - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Кареты скорой медицинской помощи в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бывший заместитель генпрокурора Абхазии Эсшоу Какалия получил огнестрельное ранение в Сухуме, объявлен план "Перехват", сообщило МВД республики.
«
"Двадцать первого февраля в ЦРБ в городе Сухум с огнестрельным ранением был доставлен Какалия Эшсоу Иванович, 1974 года рождения", - сообщило МВД на своем сайте со ссылкой на начальника УВД по городу Сухум Астамура Хагуша.
Эсшоу Какалия с 2005 по 2012 годы и с 2016 по 2019 годы был заместителем генпрокурора Абхазии. С 2013 по 2016 годы находился в должности заместителя секретаря Совета Безопасности Абхазии.
УВД по городу Сухум проводит первичный сбор материала, включая осмотр места происшествия и установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проводимых мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.
"Оперативный состав столичного УВД поднят по тревоге, объявлен план "Перехват", - отметили в МВД.
В министерстве добавили, что президент Абхазии Бадра Гунба держит расследование под личным контролем.
Поиск мужчины, пропавшего во время купания на пляже в Сухуме - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Поиски в море пропавшего экс-главы совета министров Абхазии приостановили
16 декабря 2025, 21:52
 
В миреАбхазияСухум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала