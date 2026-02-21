https://ria.ru/20260221/kakaliya-2076019743.html
В Сухуме напали на экс-замгенпрокурора Абхазии
Бывший заместитель генпрокурора Абхазии Эсшоу Какалия получил огнестрельное ранение в Сухуме, объявлен план "Перехват", сообщило МВД республики. РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Бывший заместитель генпрокурора Абхазии Эсшоу Какалия получил огнестрельное ранение в Сухуме, объявлен план "Перехват", сообщило МВД
республики.
«
"Двадцать первого февраля в ЦРБ в городе Сухум
с огнестрельным ранением был доставлен Какалия Эшсоу Иванович, 1974 года рождения", - сообщило МВД на своем сайте со ссылкой на начальника УВД по городу Сухум Астамура Хагуша.
Эсшоу Какалия с 2005 по 2012 годы и с 2016 по 2019 годы был заместителем генпрокурора Абхазии
. С 2013 по 2016 годы находился в должности заместителя секретаря Совета Безопасности Абхазии.
УВД по городу Сухум проводит первичный сбор материала, включая осмотр места происшествия и установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проводимых мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.
"Оперативный состав столичного УВД поднят по тревоге, объявлен план "Перехват", - отметили в МВД.
В министерстве добавили, что президент Абхазии Бадра Гунба держит расследование под личным контролем.