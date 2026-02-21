Рейтинг@Mail.ru
09:00 21.02.2026 (обновлено: 10:20 21.02.2026)
Эксперт: российские разработчики стали предлагать решения на уровне Запада
2026
технологии, россия, новости компаний - экономика, компьютерные технологии
Технологии, Россия, Новости компаний - Экономика, компьютерные технологии
© Фото предоставлено пресс-службой Группы RubytechИгорь Ведехин на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"
© Фото предоставлено пресс-службой Группы Rubytech
Игорь Ведехин на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Российские разработчики стали предлагать заказчикам уникальные ИТ-решения, которых нет у западных конкурентов, сообщил CEO Группы Rubytech Игорь Ведехин на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Уход от привычных западных ИТ-продуктов стал отправной точкой для развития и поэтапного внедрения отечественных программных решений. Российские разработки продемонстрировали впечатляющую динамику зрелости: уже через короткий период времени они стали базой для формирования огромных продуктивных кластеров", –– сказал Ведехин.
Он пояснил, что речь идет о программных решениях, базирующихся на проектах с открытым исходным кодом - таких как Postgres, GreenPlum и Hadoop. Российские компании довели эти продукты до уровня промышленных решений.
"Особенность в том, что в мире эти платформы обычно не используются для создания крупных банковских систем или корпоративных хранилищ данных. В России же на их основе создавали масштабные продуктивные решения, что делает российские разработки в этой области уникальными", - сказал эксперт.
Ведехин также отметил, что создание программно-аппаратных комплексов (ПАК) - систем, которые включают оборудование ("железо") и программные продукты, позволяет российским разработчикам говорить уже не об импортозамещении, а о формировании собственной устойчивой ИТ-инфраструктуры.
"Программно-аппаратный комплекс мы считаем лучшим инфраструктурным решением в текущей ситуации. Только совместимость "железа" и всего технологического софта, который на него устанавливается, позволила нам добиться впечатляющих результатов с точки зрения надежности и отказоустойчивости", - заявил он.
Именно ПАК, по словам эксперта, гарантирует стабильную производительность и рациональное использование "железа".
Еще одно преимущество российских разработчиков - открытость.
"Есть такой миф, что программно-аппаратные комплексы — это некая коробка, черный ящик, и непонятно, как он функционирует. Мы при подготовке своих программно-аппаратных комплексов сознательно используем открытую модель партнерской кооперации с лидерами российской ИТ-отрасли. Это обеспечивает заказчику полную прозрачность компонентов и предсказуемость их развития", - резюмировал Ведехин.
 
