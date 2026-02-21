Гуменник заявил, что ему не дали смартфон, несмотря на поломку его личного

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что не смог получить от организаторов зимней Олимпиады в Италии новый смартфон, несмотря на то что его личное мобильное устройство сломалось.
Ранее ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов на Олимпийских играх в Италии. Позднее в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили РИА Новости, что россияне не получили новые подарочные телефоны из-за необходимости соблюдения законодательства, запрещающего распространение этих устройств среди атлетов некоторых стран.
"Не знаю, у меня даже мой основной телефон в качестве протеста отказался работать. Думал, что теперь-то должны дать, раз такой случай, ну, телефон сломался. Но пока что ничего не изменилось", - заявил Гуменник в интервью Okko.
Гуменник 13 февраля чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Российская фигуристка Аделия Петросян также заняла шестое место на Олимпийских играх.