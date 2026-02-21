Рейтинг@Mail.ru
Гуменник заявил, что ему не дали смартфон, несмотря на поломку его личного
Фигурное катание
Фигурное катание
 
01:57 21.02.2026
Гуменник заявил, что ему не дали смартфон, несмотря на поломку его личного
Гуменник заявил, что ему не дали смартфон, несмотря на поломку его личного - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Гуменник заявил, что ему не дали смартфон, несмотря на поломку его личного
Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что не смог получить от организаторов зимней Олимпиады в Италии новый смартфон, несмотря на то что его личное... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
никита филиппов
михаил шайдоров
аделия петросян
спорт, зимние олимпийские игры 2026, международный олимпийский комитет (мок), никита филиппов, михаил шайдоров, аделия петросян
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Международный олимпийский комитет (МОК), Никита Филиппов, Михаил Шайдоров, Аделия Петросян
Гуменник заявил, что ему не дали смартфон, несмотря на поломку его личного

Гуменник заявил, что ему на ОИ не дали смартфон, несмотря на поломку его личного

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что не смог получить от организаторов зимней Олимпиады в Италии новый смартфон, несмотря на то что его личное мобильное устройство сломалось.
Ранее ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов на Олимпийских играх в Италии. Позднее в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили РИА Новости, что россияне не получили новые подарочные телефоны из-за необходимости соблюдения законодательства, запрещающего распространение этих устройств среди атлетов некоторых стран.
"Не знаю, у меня даже мой основной телефон в качестве протеста отказался работать. Думал, что теперь-то должны дать, раз такой случай, ну, телефон сломался. Но пока что ничего не изменилось", - заявил Гуменник в интервью Okko.
Гуменник 13 февраля чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Российская фигуристка Аделия Петросян также заняла шестое место на Олимпийских играх.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Гуменник заявил, что не ожидал от себя уровня прыжков, показанного на ОИ
21 февраля, 01:22
 
Фигурное катаниеСпортЗимние Олимпийские игры 2026Международный олимпийский комитет (МОК)Никита ФилипповМихаил ШайдоровАделия Петросян
 
