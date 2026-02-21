Рейтинг@Mail.ru
Гуменник заявил, что не ожидал от себя уровня прыжков, показанного на ОИ
Фигурное катание
Фигурное катание
 
01:22 21.02.2026 (обновлено: 01:27 21.02.2026)
Гуменник заявил, что не ожидал от себя уровня прыжков, показанного на ОИ
Гуменник заявил, что не ожидал от себя уровня прыжков, показанного на ОИ
Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что был впечатлен своим прокатом в произвольной программе на Олимпиаде в Италии и сам от себя не ожидал такого уровня... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
фигурное катание, италия, казахстан, михаил шайдоров, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Италия, Казахстан, Михаил Шайдоров, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Гуменник заявил, что не ожидал от себя уровня прыжков, показанного на ОИ

Гуменник: пересмотрев прокат на ОИ, не смог поверить, что я способен так прыгать

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что был впечатлен своим прокатом в произвольной программе на Олимпиаде в Италии и сам от себя не ожидал такого уровня прыжков.
Гуменник 13 февраля чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
"За неделю после выступления уже много о чем успел подумать, включая то, что успех был очень близко. Сегодня решил прокат посмотреть, было ощущение, что это в целом не я катаю. Не верится, что я могу так прыгать. Не было ли это случайностью? Надеюсь, что нет", - заявил Гуменник в интервью Okko.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Российская фигуристка Аделия Петросян также заняла шестое место на Олимпийских играх.
Фигурное катаниеСпортИталияКазахстанМихаил ШайдоровАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
