Свищев: успех Филиппова на ОИ повлияет на развитие ски-альпинизма в России

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Завоеванная Никитой Филипповым серебряная медаль на Олимпийских играх в Италии придаст серьезный импульс развитию ски-альпинизма в России, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года.
"Это ожидаемый для специалистов успех, потому что на двух последних этапах Кубка мира Никита поднимался на пьедестал почета. Это заслуженная медаль. Мы, конечно, хотели большего, и у нас были возможности и в лыжах, и в фигурном катании, и в шорт-треке, но никак не удавалось завоевать награду. А, видите, медаль была завоевана в ски-альпинизме", - сказал Свищев.
"Никита - молодец, и благодаря в том числе и его успеху многие люди открыли для себя этот новый, удивительный и интересный вид спорта. И теперь эта серебряная медаль однозначно даст хороший импульс развитию этого вида спорта в нашей стране", - добавил собеседник агентства.
Филиппов первым из россиян завоевал путевку на Игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля, в соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов - единственный спортсмен из России на Играх в этой дисциплине.
США бросят вызов Канаде. Звезды КХЛ сразятся за бронзу на Олимпиаде
21 февраля, 01:45