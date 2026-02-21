Свищев: успех Филиппова на ОИ повлияет на развитие ски-альпинизма в России

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Завоеванная Никитой Филипповым серебряная медаль на Олимпийских играх в Италии придаст серьезный импульс развитию ски-альпинизма в России, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

"Никита - молодец, и благодаря в том числе и его успеху многие люди открыли для себя этот новый, удивительный и интересный вид спорта. И теперь эта серебряная медаль однозначно даст хороший импульс развитию этого вида спорта в нашей стране", - добавил собеседник агентства.