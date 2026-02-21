Рейтинг@Mail.ru
В Германии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 21.02.2026
03:23 21.02.2026
В Германии неожиданно высказались о России
Германия не исключает восстановления экономических отношений с Россией после окончания СВО на Украине, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли... РИА Новости, 21.02.2026
В Германии неожиданно высказались о России

Премьер Саксонии Кречмер выступил за восстановление отношений с Россией

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Германия не исключает восстановления экономических отношений с Россией после окончания СВО на Украине, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine Zeitung.
Кречмер не исключил возможности возобновления экономических отношений, прежде всего, в сфере энергетики после завершения конфликта.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Германии подтвердили привлечение украинцев к обучению немецких военных
18 февраля, 17:35
"Лишь единицы говорят, что после окончания войны мы больше не должны получать сырье из России", — заявил он.
Он призвал власти Германии поддержать мирное урегулирование конфликта через открытые дипломатические каналы, отказавшись от агрессивной риторики.
"История и внешняя политика показывают, что даже в условиях конфликта каналы должны оставаться открытыми", — отметил политик.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Мерц назвал решение об увеличении оборонных расходов верным
20 февраля, 16:32
В четверг федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине завершатся после того, как одна из сторон конфликта будет сильно истощена. Он также признал, что не рассчитывает на скорое урегулирование путем переговоров.
В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Al-Arabiya, что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются. Он отметил, что гарантии безопасности, которые Европа сейчас рассматривает в качестве приоритета урегулирования вокруг Украины, сформулировали конкретно против России. По словам министра, это означает, что Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и "будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз".
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по Украине. Песков отметил, что подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин
20 февраля, 09:23
 
В миреРоссияГерманияУкраинаМихаэль КречмерДмитрий ПесковФридрих Мерц
 
 
