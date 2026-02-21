Гарбузов: на форуме технологий покажут разработки Москвы для биоэкономики

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Москва представит стенд со своими разработками для биоэкономики на Форуме будущих технологий, который пройдет 25-26 февраля, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что ведущие компании продемонстрируют передовые решения в пяти отраслях: фармацевтика и медицина, пищевое производство, сельское хозяйство, транспорт и экология. Также столица примет активное участие в деловой программе мероприятия, организовав сессии на темы профессий будущего, инвестиций в биоэкономику и альтернативных продуктов питания.

"В этом году Форум будущих технологий посвящен реализации национального проекта “Биоэкономика”, который предусматривает применение и рациональное использование биологических ресурсов и биотехнологий в промышленности, экологии, медицине и энергетике. На стенде Москвы собрано порядка 80 решений от 35 столичных компаний: от стартапов до ведущих заводов. Это разработчики биопринтеров, инновационных комплексов для ускоренной селекции растений, водородной электростанции, биоаналогов лекарств для лечения сложнейших заболеваний", — отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.