Россия обсуждает с МАГАТЭ режим тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 21.02.2026
15:50 21.02.2026 (обновлено: 15:57 21.02.2026)
Россия обсуждает с МАГАТЭ режим тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"
Россия обсуждает с МАГАТЭ режим тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"
2026-02-21T15:50:00+03:00
2026-02-21T15:57:00+03:00
2026
Россия обсуждает с МАГАТЭ режим тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"

Линии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия отрабатывает с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1", необходимой для энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сейчас мы совместно с министерством обороны, Росгвардией и МИДом отрабатываем во взаимодействии с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".
МАГАТЭ уточняет масштаб возможного ущерба линии "Ферросплавная-1"
