https://ria.ru/20260221/ferrosplavnaya-2075981162.html
Россия обсуждает с МАГАТЭ режим тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"
Россия обсуждает с МАГАТЭ режим тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 21.02.2026
Россия обсуждает с МАГАТЭ режим тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"
Россия отрабатывает с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1", необходимой для энергоснабжения... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:50:00+03:00
2026-02-21T15:50:00+03:00
2026-02-21T15:57:00+03:00
россия
магатэ
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20260220/magate-2075632598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магатэ, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия обсуждает с МАГАТЭ режим тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"
РФ обсуждает с МАГАТЭ локальный режим тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"