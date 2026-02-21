Рейтинг@Mail.ru
21.02.2026
Названы самые популярные экскурсии по Москве
Названы самые популярные экскурсии по Москве
Названы самые популярные экскурсии по Москве

Russpass опубликовал статистику по наиболее востребованным экскурсиям по Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Наиболее востребованными экскурсиями по Москве среди пользователей туристического портала Russpass стали "Основатель шоколадной империи и фабрика "Красный октябрь" Елены Савоевой, "Русский театр: от скоморохов до Большого театра" Татьяны Захаровой и "О стойкости, единстве и вере - экскурсия в храм Христа Спасителя" Галины Андреевой, сообщили РИА Новости в сервисе Russpass.
"В честь Всемирного дня гида, который ежегодно отмечается 21 февраля, Russpass делится статистикой по наиболее востребованным экскурсиям по Москве. Сервис составил топ-5 самых популярных экскурсий среди его пользователей. Сейчас больше всего обращаются к круглогодичной экскурсии "Основатель шоколадной империи и фабрика "Красный октябрь" Елены Савоевой. В нее входит осмотр музея "Роза Эйнема" и внутренних помещений, а также мастер-класс по изготовлению конфет", - говорится в сообщении.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Опрос показал, сколько россиян планируют соло-путешествия в этом году
Вчера, 09:30
Отмечается, что другой популярный вариант - "Русский театр: от скоморохов до Большого театра" Татьяны Захаровой.
"На третьем месте - "О стойкости, единстве и вере - экскурсия в храм Христа Спасителя" Галины Андреевой. Экскурсия включает посещение смотровой площадки, откуда открывается вид на Московский Кремль и современные небоскребы", - уточняется в сообщении.
Четвертую позицию по популярности среди пользователей сервиса, согласно сообщению, занимает прогулка "Москва. Три вокзала. Депо" гида Светланы Лебедь с погружением в историческую атмосферу Комсомольской площади и ее окрестностей.
"Дипломированный искусствовед, аккредитованный в Новодевичьем монастыре, Ольга Поликарпова знакомит москвичей и туристов с уникальным образцом московского барокко XVI-XVII веков. Прогулка замыкает топ-5 экскурсий Russpass по столице", - заключается в сообщении.
Троице-Сергиева Лавра - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России
20 февраля, 07:05
 
Туризм Москва Татьяна Захарова Большой театр
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
