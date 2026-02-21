Названы самые популярные экскурсии по Москве

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Наиболее востребованными экскурсиями по Москве среди пользователей туристического портала Russpass стали "Основатель шоколадной империи и фабрика "Красный октябрь" Елены Савоевой, "Русский театр: от скоморохов до Большого театра" Татьяны Захаровой и "О стойкости, единстве и вере - экскурсия в храм Христа Спасителя" Галины Андреевой, сообщили РИА Новости в сервисе Russpass.

"В честь Всемирного дня гида, который ежегодно отмечается 21 февраля, Russpass делится статистикой по наиболее востребованным экскурсиям по Москве . Сервис составил топ-5 самых популярных экскурсий среди его пользователей. Сейчас больше всего обращаются к круглогодичной экскурсии "Основатель шоколадной империи и фабрика "Красный октябрь" Елены Савоевой. В нее входит осмотр музея "Роза Эйнема" и внутренних помещений, а также мастер-класс по изготовлению конфет", - говорится в сообщении.

"На третьем месте - "О стойкости, единстве и вере - экскурсия в храм Христа Спасителя" Галины Андреевой. Экскурсия включает посещение смотровой площадки, откуда открывается вид на Московский Кремль и современные небоскребы", - уточняется в сообщении.

Четвертую позицию по популярности среди пользователей сервиса, согласно сообщению, занимает прогулка "Москва. Три вокзала. Депо" гида Светланы Лебедь с погружением в историческую атмосферу Комсомольской площади и ее окрестностей.