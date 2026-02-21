Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности ДТП с участием BMW в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 21.02.2026
14:04 21.02.2026
Появились новые подробности ДТП с участием BMW в Ростове-на-Дону
Появились новые подробности ДТП с участием BMW в Ростове-на-Дону
Появились новые подробности ДТП с участием BMW в Ростове-на-Дону
Сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, управлял автомобилем, врезавшимся в опору ЛЭП в Ростове-на-Дону, сообщает ГУМВД России
Появились новые подробности ДТП с участием BMW в Ростове-на-Дону

За рулем врезавшегося в опору ЛЭП в Ростове-на-Дону автомобиля был полицейский

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, управлял автомобилем, врезавшимся в опору ЛЭП в Ростове-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
Ранее в Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что в субботу утром на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов в Ростове-на-Дону водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Три человека погибли, еще двое пострадали. Автомобиль разломился на две части.
"Полицейский, находящийся не при исполнении служебных обязанностей, на автомобиле, принадлежащем знакомому, вместе с ними выехал по направлению к медицинскому учреждению. Однако не справился с управлением и допустил ДТП, в результате которого погиб сам и ещё двое пассажиров", - говорится в сообщении.
Кроме того, два человека пострадали и были доставлены в больницу.
В Омской области две женщины пострадали в ДТП с автобусом
20 февраля, 09:09
В Омской области две женщины пострадали в ДТП с автобусом
20 февраля, 09:09
 
Происшествия
 
 
