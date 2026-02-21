Появились новые подробности ДТП с участием BMW в Ростове-на-Дону

"Полицейский, находящийся не при исполнении служебных обязанностей, на автомобиле, принадлежащем знакомому, вместе с ними выехал по направлению к медицинскому учреждению. Однако не справился с управлением и допустил ДТП, в результате которого погиб сам и ещё двое пассажиров", - говорится в сообщении.