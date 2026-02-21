https://ria.ru/20260221/dtp-2075966295.html
Появились новые подробности ДТП с участием BMW в Ростове-на-Дону
Появились новые подробности ДТП с участием BMW в Ростове-на-Дону
Сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, управлял автомобилем, врезавшимся в опору ЛЭП в Ростове-на-Дону, сообщает ГУМВД России РИА Новости, 21.02.2026
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, управлял автомобилем, врезавшимся в опору ЛЭП в Ростове-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
Ранее в Госавтоинспекции по Ростовской области
сообщили, что в субботу утром на пересечении улицы Королева
и проспекта Космонавтов в Ростове-на-Дону
водитель автомобиля B
MW, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Три человека погибли, еще двое пострадали. Автомобиль разломился на две части.
"Полицейский, находящийся не при исполнении служебных обязанностей, на автомобиле, принадлежащем знакомому, вместе с ними выехал по направлению к медицинскому учреждению. Однако не справился с управлением и допустил ДТП, в результате которого погиб сам и ещё двое пассажиров", - говорится в сообщении.
Кроме того, два человека пострадали и были доставлены в больницу.