Культура
 
13:32 21.02.2026
Умерла участница "Бурановских бабушек" Зоя Дородова
Умерла участница "Бурановских бабушек" Зоя Дородова
Умерла участница музыкальной фольклорной группы "Бурановские бабушки" Зоя Дородова, сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев. РИА Новости, 21.02.2026
Умерла участница "Бурановских бабушек" Зоя Дородова

ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Умерла участница музыкальной фольклорной группы "Бурановские бабушки" Зоя Дородова, сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.
"Ушла из жизни Зоя Сергеевна Дородова - участница коллектива "Бабушки из Бураново". Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас", - написал Деев на своей странице в "ВКонтакте".
Он также выразил соболезнования родным и близким 85-летней Дородовой.
Дородова является бывшей участницей "Бурановских бабушек" и в составе коллектива на "Евровидении-2012" не выступала. Фольклорный коллектив тогда занял второе место, исполнив песню "Party for Everybody" ("Вечеринка для всех") на английском и удмуртском языках.
 
