Умерла участница "Бурановских бабушек" Зоя Дородова
Умерла участница "Бурановских бабушек" Зоя Дородова
Умерла участница музыкальной фольклорной группы "Бурановские бабушки" Зоя Дородова, сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев. РИА Новости, 21.02.2026
Участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова умерла в возрасте 85 лет