Врач назвала процедуры, которые опасно делать женщинам при диабете

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Некоторые косметические процедуры для женщин с сахарным диабетом могут быть крайне опасны, так как при данном заболевании способность кожи восстанавливаться существенно снижается, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Екатерина Воронцова.

"При сахарном диабете существенно снижается способность кожи восстанавливаться при инвазивных вмешательствах. Это связано в первую очередь с нарушением кровоснабжения, потери чувствительности, есть большие риски инфицирования. При данном заболевании необходимо консультироваться не только со специалистом эстетической медицины, но и с своим эндокринологом", - заявила РИА Новости врач.

Воронцова уточнила, что пациентки с таким заболеванием должны избегать процедур, связанных с травматизацией кожных покровов.

Эксперт также отметила, что заболевание не является полным противопоказанием для процедур в косметологии, особенно если пациенты контролируют уровень сахара в крови с помощью системы непрерывного мониторинга глюкозы.

"Если пациент скомпенсирован, без резких скачков сахара. А эту картину в динамике может показать только график системы мониторинга глюкозы в течении длительного времени. Такие пациенты могут спокойно делать уходовые процедуры, лифтинги", - пояснила Воронцова.