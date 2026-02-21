Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала процедуры, которые опасно делать женщинам при диабете - РИА Новости, 21.02.2026
01:16 21.02.2026
Врач назвала процедуры, которые опасно делать женщинам при диабете
Врач назвала процедуры, которые опасно делать женщинам при диабете
Некоторые косметические процедуры для женщин с сахарным диабетом могут быть крайне опасны, так как при данном заболевании способность кожи восстанавливаться... РИА Новости, 21.02.2026
Новости
Врач назвала процедуры, которые опасно делать женщинам при диабете

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Некоторые косметические процедуры для женщин с сахарным диабетом могут быть крайне опасны, так как при данном заболевании способность кожи восстанавливаться существенно снижается, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Екатерина Воронцова.
"При сахарном диабете существенно снижается способность кожи восстанавливаться при инвазивных вмешательствах. Это связано в первую очередь с нарушением кровоснабжения, потери чувствительности, есть большие риски инфицирования. При данном заболевании необходимо консультироваться не только со специалистом эстетической медицины, но и с своим эндокринологом", - заявила РИА Новости врач.
Воронцова уточнила, что пациентки с таким заболеванием должны избегать процедур, связанных с травматизацией кожных покровов.
Эксперт также отметила, что заболевание не является полным противопоказанием для процедур в косметологии, особенно если пациенты контролируют уровень сахара в крови с помощью системы непрерывного мониторинга глюкозы.
"Если пациент скомпенсирован, без резких скачков сахара. А эту картину в динамике может показать только график системы мониторинга глюкозы в течении длительного времени. Такие пациенты могут спокойно делать уходовые процедуры, лифтинги", - пояснила Воронцова.
Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сообщал, что около 6 миллионов человек страдают в России от сахарного диабета, примерно столько же людей в стране со скрытыми формами и до сих пор не знают о своем диагнозе.
