В Манчестере прошел многотысячный марш против миграции

МАНЧЕСТЕР, 21 фев — РИА Новости. В центре Манчестера на севере Англии проходит многотысячный марш патриотов против миграции, передает корреспондент РИА Новости.
Толпа размахивает многочисленными флагами: Англии и Соединенного Королевства, а также Шотландии, Уэльса и североирландских юнионистов. Демонстранты выкрикивают лозунги: "Верните их обратно" и "Стоп, лодки". Раздаются призывы "Спасем наших детей" и оскорбления в адрес премьер-министра Кира Стармера.
Акция под названием "Марш за ремиграцию" должна была стартовать в полдень, однако полиция более часа не давала маршу начаться. Присутствуют десятки стражей порядка, в том числе конных. Получив отмашку, тысячи человек прошли по центру города от площади перед вокзалом Пикадилли до Портленд-стрит.
Организатором выступила правая антимигрантская и антиисламская партия "Британия прежде всего". Она выступает за сохранение британской культуры, а также поддерживает роспуск НАТО, ужесточение наказаний за преступления и ликвидацию Би-би-си.
Параллельно проходит еще одно шествие, организованное группами левого толка. Полиция разделила кордонами две толпы, которые обменивались ругательствами. Ранее организаторы контрпротеста призвали оказать сопротивление "расистам", которые хотят очистить Британию от меньшинств.
Пройдя по улицам, демонстранты провели митинг в амфитеатре возле Бриджуотерского канала. Он состоялся несмотря на дождь и продлился около двух часов. По пути произошло несколько стычек с мусульманами и контрпротестующими, были задержания.
Лидер партии Пол Голдинг заявил РИА Новости, что доволен акцией, несмотря на препоны полиции. По его словам, главный посыл заключается в том, что британцы хотят вернуть себе свою страну и закрыть границы.
"При нынешних темпах мы скоро станем меньшинством в собственной стране. И мы хотим это остановить", — пояснил он.
Ранее против акции высказался муниципальный совет Манчестера, заявив в соцсети X, что не приветствует партию и что "ненависти и разделению нет места" в городе. Местная газета Manchester Evening News осудила марш, назвав организаторов неофашистами.
