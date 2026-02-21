В Британии не будут мешать закону об исключении Эндрю из числа наследников

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Букингемский дворец не будет препятствовать возможному принятию закона, исключающего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, попавшего под следствие из-за связей с Джеффри Эпштейном, из числа наследников престола, сообщает газета Букингемский дворец не будет препятствовать возможному принятию закона, исключающего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, попавшего под следствие из-за связей с Джеффри Эпштейном, из числа наследников престола, сообщает газета Times со ссылкой на источник.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщал, что власти Великобритании рассмотрят возможность принятия такого закона. "Исключение господина Маунтбаттена-Виндзора из линии престолонаследия является исключительно прерогативой парламента, и, безусловно, мы никогда не будем этому препятствовать или выступать против воли парламента", - заявил источник в Букингемском дворце.

По информации газеты, британский премьер Кир Стармер не против внесения соответствующего законопроекта, однако считает, что шаг должен быть сделан лишь после завершения расследования полиции.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном . В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Согласно действующему в Британии закону о наследовании престола, лишение титулов не означает исключение из линии наследования. Экс-принц Эндрю на данный момент остается восьмым в линии наследования британского престола.

По информации Sky News, закон может быть рассмотрен только после завершения следствия.

Согласно британским законам, член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу. В последний раз такой закон был принят в 1936 году.

Ранее лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что Эндрю действительно могут исключить из линии наследников престола из-за связей с Джеффри Эпштейном.