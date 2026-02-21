Большунов не смог бы соперничать с Клебо на ОИ из-за санкций, заявил Алыпов

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр в лыжных гонках Иван Алыпов заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов из-за длительного санкционного отсутствия на международной арене вряд ли мог составить конкуренцию триумфатору Игр-2026 норвежцу Йоханнесу Клебо.
Клебо в субботу победил в масс-старте на дистанции 50 км классическим стилем и стал первым участником зимних Олимпиад, выигравшим шесть золотых медалей на одном турнире. Большунов в 2022 году на Олимпиаде в Пекине первенствовал в трех дисциплинах, в том числе и в марафоне. К участию в Играх-2026 он не был допущен, единственный россиянин Савелий Коростелев ранее стал четвертым в скиатлоне, а 21 февраля занял пятое место в масс-старте.
"Я думаю, что Александр Большунов на сегодняшний день не смог бы составить конкуренцию Йоханнесу Клебо. Знаете, если бы у нас не было ограничений на участие в международных соревнованиях и он мог бы конкурировать с ним на протяжении всех этих лет (после 2022 года – прим. ред.), то, наверное, смог бы соперничать. Но если сегодня выпустить Большунова на этот уровень, то у него не было бы шансов на победу", - сказал Алыпов.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева.
В ГД прокомментировали недопуск Большунова на Игры 2026 года
22 октября 2025, 10:16