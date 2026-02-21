Большунов не смог бы соперничать с Клебо на ОИ из-за санкций, заявил Алыпов

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр в лыжных гонках Иван Алыпов заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов из-за длительного санкционного отсутствия на международной арене вряд ли мог составить конкуренцию триумфатору Игр-2026 норвежцу Йоханнесу Клебо.