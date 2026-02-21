Сальтведт рассказал, кто мог бы составить конкуренцию Клебо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Только трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов мог бы составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Клебо на Олимпиаде в Италии, сказал РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.