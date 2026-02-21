Сальтведт рассказал, кто мог бы составить конкуренцию Клебо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Только трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов мог бы составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Клебо на Олимпиаде в Италии, сказал РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Ранее Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом, что является рекордом на зимних Играх.
"Прямо сейчас, думаю, только Александр Большунов в своей самой лучшей форме мог бы составить Клебо конкуренцию, и то только на дистанции 50 км. Возможно, еще Нисканен, но сейчас он далек от того, чтобы быть реальной угрозой. Клебо выглядит еще более собранным, чем в Тронхейме год назад, и гораздо спокойнее. И я действительно не вижу того, кто способен лишить его полного комплекта золотых медалей", - отметил журналист.
Ранее стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.