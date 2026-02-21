Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмена, сорвавший гособоронзаказ, заочно арестовали в Москве
03:52 21.02.2026
Бизнесмена, сорвавший гособоронзаказ, заочно арестовали в Москве
Суд в Москве заочно арестовал гендиректора фирмы-подрядчика "Нагваль Стройтех" Сергея Гутенко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере
происшествия, москва, россия, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Происшествия, Москва, Россия, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Бизнесмена, сорвавший гособоронзаказ, заочно арестовали в Москве

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал гендиректора фирмы-подрядчика "Нагваль Стройтех" Сергея Гутенко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Между ООО "Нагваль Стройтех", гендиректором которого является Гутенко, и корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) были заключены два договора подряда на строительно-монтажные работы, поставку и монтаж оборудования для проекта корпорации, говорится в документах. Строительной фирме были направлены аванс в размере 15% от общей суммы договоров и деньги от ВТБ по договору банковской гарантии исполнения обязательств, указано в материалах.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Кубани арестовали главу департамента по делам казачества
20 февраля, 20:29
Согласно позиции следствия, приведенной в материалах, Гутенко не намеревался исполнять обязательства по договорам и перечислил средства на счета другой организации на цели, не связанные с исполнением договоров.
Таким образом Гутенко причинил материальный ущерб в особо крупном размере банку и вред законным интересам России, подчеркивается в документах.
"Не были достигнуты цели и задачи, предусмотренные вышеуказанными договорами, сорвана государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса", - говорится в материалах.
Гутенко, как следует из материалов, было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
В суде было установлено, что предприниматель скрылся на территории другого государства, заключается в материалах.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Суд арестовал первого замминистра культуры Ставрополья
20 февраля, 18:17
 
