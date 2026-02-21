Бизнесмена, сорвавший гособоронзаказ, заочно арестовали в Москве

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал гендиректора фирмы-подрядчика "Нагваль Стройтех" Сергея Гутенко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Между ООО "Нагваль Стройтех", гендиректором которого является Гутенко, и корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" ( КТРВ ) были заключены два договора подряда на строительно-монтажные работы, поставку и монтаж оборудования для проекта корпорации, говорится в документах. Строительной фирме были направлены аванс в размере 15% от общей суммы договоров и деньги от ВТБ по договору банковской гарантии исполнения обязательств, указано в материалах.

Согласно позиции следствия, приведенной в материалах, Гутенко не намеревался исполнять обязательства по договорам и перечислил средства на счета другой организации на цели, не связанные с исполнением договоров.

Таким образом Гутенко причинил материальный ущерб в особо крупном размере банку и вред законным интересам России , подчеркивается в документах.

"Не были достигнуты цели и задачи, предусмотренные вышеуказанными договорами, сорвана государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса", - говорится в материалах.

Гутенко, как следует из материалов, было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.