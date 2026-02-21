На базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США, сообщает NYT

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Десятки самолетов США заметили на военной базе "Муваффак Салти" в Иордании на фоне усиления напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, сообщила газета New York Times со ссылкой на фотографии со спутников и полетные данные.
По сведениям издания, на снимках, сделанных в пятницу, видно более 60 ударных самолетов, что примерно в три раза больше обычного. Кроме того, согласно данным отслеживания полетов, с 15 февраля на базу совершили посадку не менее 68 транспортных самолетов. По информации газеты, дополнительные истребители могут находиться в укрытиях.
Издание написало, что на спутниковых снимках видны истребители F-35 - гораздо более современные самолеты, чем те, которые обычно размещают на этой базе. Кроме того, газета обнаружила несколько беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, а также новые средства противовоздушной обороны.
Как сказали изданию иорданские чиновники, американские самолеты и оборудование разместили на базе в рамках оборонного соглашения с Соединенными Штатами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
