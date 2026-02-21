Рейтинг@Mail.ru
На базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США, сообщает NYT
05:24 21.02.2026
На базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США, сообщает NYT
На базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США, сообщает NYT - РИА Новости, 21.02.2026
На базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США, сообщает NYT
Десятки самолетов США заметили на военной базе "Муваффак Салти" в Иордании на фоне усиления напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, сообщила газета... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T05:24:00+03:00
2026-02-21T05:24:00+03:00
в мире
иордания
сша
иран
дональд трамп
аббас аракчи
f-35
иордания
сша
иран
в мире, иордания, сша, иран, дональд трамп, аббас аракчи, f-35
В мире, Иордания, США, Иран, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, F-35
На базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США, сообщает NYT

NYT: на базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США

Истребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Десятки самолетов США заметили на военной базе "Муваффак Салти" в Иордании на фоне усиления напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, сообщила газета New York Times со ссылкой на фотографии со спутников и полетные данные.
Агентство Рейтер со ссылкой на анализ спутниковых снимков 10 февраля передало, что наращивание авиационной техники наблюдалось в феврале, в частности на базах США "Эль-Удейд" в Катаре и "Муваффак Салти" в Иордании.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ: США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана
Вчера, 03:51
По сведениям издания, на снимках, сделанных в пятницу, видно более 60 ударных самолетов, что примерно в три раза больше обычного. Кроме того, согласно данным отслеживания полетов, с 15 февраля на базу совершили посадку не менее 68 транспортных самолетов. По информации газеты, дополнительные истребители могут находиться в укрытиях.
Издание написало, что на спутниковых снимках видны истребители F-35 - гораздо более современные самолеты, чем те, которые обычно размещают на этой базе. Кроме того, газета обнаружила несколько беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, а также новые средства противовоздушной обороны.
Как сказали изданию иорданские чиновники, американские самолеты и оборудование разместили на базе в рамках оборонного соглашения с Соединенными Штатами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
США в ближайшие дни ожидают от Ирана предложения по атому, пишут СМИ
20 февраля, 17:05
 
В мире, Иордания, США, Иран, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, F-35
 
 
