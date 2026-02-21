Рейтинг@Mail.ru
Москва уведомит Пекин о результатах расследования гибели китайских туристов - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 21.02.2026 (обновлено: 18:08 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/baykal-2075999277.html
Москва уведомит Пекин о результатах расследования гибели китайских туристов
Москва уведомит Пекин о результатах расследования гибели китайских туристов - РИА Новости, 21.02.2026
Москва уведомит Пекин о результатах расследования гибели китайских туристов
Москва уведомит Пекин о результатах расследования в связи с гибелью китайских туристов на озере Байкал, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T17:50:00+03:00
2026-02-21T18:08:00+03:00
пекин
москва
россия
байкал
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997887873_18:0:1280:710_1920x0_80_0_0_7bf550944bac1552c9a982bd145b517a.jpg
https://ria.ru/20260220/ator-2075790444.html
пекин
москва
россия
байкал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997887873_254:0:1201:710_1920x0_80_0_0_e7b17520f5d74d45ea6c5563a7dedc75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, москва, россия, байкал, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Пекин, Москва, Россия, Байкал, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Москва уведомит Пекин о результатах расследования гибели китайских туристов

Лавров: РФ уведомит Пекин о результатах расследования гибели туристов на Байкале

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС России на месте обнаружения тел утонувших в Байкале рыбаков
Сотрудники МЧС России на месте обнаружения тел утонувших в Байкале рыбаков - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС России на месте обнаружения тел утонувших в Байкале рыбаков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва уведомит Пекин о результатах расследования в связи с гибелью китайских туристов на озере Байкал, заявили в МИД РФ.
«

"С.В. Лавров подчеркнул, что российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован", - говорится в сообщении министерства.

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В АТОР раскрыли подробности о туристах, утонувших на Байкале
20 февраля, 15:31
 
ПекинМоскваРоссияБайкалСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала