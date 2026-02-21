Москва уведомит Пекин о результатах расследования гибели китайских туристов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва уведомит Пекин о результатах расследования в связи с гибелью китайских туристов на озере Байкал, заявили в МИД РФ.

"С.В. Лавров подчеркнул, что российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован", - говорится в сообщении министерства.

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.