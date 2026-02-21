https://ria.ru/20260221/baykal-2075999277.html
Москва уведомит Пекин о результатах расследования гибели китайских туристов
Москва уведомит Пекин о результатах расследования гибели китайских туристов - РИА Новости, 21.02.2026
Москва уведомит Пекин о результатах расследования гибели китайских туристов
Москва уведомит Пекин о результатах расследования в связи с гибелью китайских туристов на озере Байкал, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T17:50:00+03:00
2026-02-21T17:50:00+03:00
2026-02-21T18:08:00+03:00
пекин
москва
россия
байкал
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
пекин
москва
россия
байкал
Москва уведомит Пекин о результатах расследования гибели китайских туристов
Лавров: РФ уведомит Пекин о результатах расследования гибели туристов на Байкале