Со дна Байкала подняли тела водителя утонувшего УАЗа и семи граждан КНР
Со дна Байкала подняли тела водителя утонувшего УАЗа и семи граждан КНР - РИА Новости, 21.02.2026
Со дна Байкала подняли тела водителя утонувшего УАЗа и семи граждан КНР
Извлечены тела погибших в результате провала УАЗа с туристами под лед Байкала, это водитель машины и семь туристов из Китая, сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T16:28:00+03:00
2026-02-21T16:28:00+03:00
2026-02-21T16:28:00+03:00
происшествия
байкал
китай
иркутская область
игорь кобзев
ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Извлечены тела погибших в результате провала УАЗа с туристами под лед Байкала, это водитель машины и семь туристов из Китая, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ
ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая
- восемь человек. Один турист спасся. Личности всех участников происшествия установлены.
Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В месте провала водолазы подняли со дна тела погибших.
«
"Теперь мы точно понимаем, что это - водитель машины и семь граждан КНР", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он отметил, что выезд на лед Байкала крайне опасен из-за состояния льда. В пятницу спасатели, которые работали на месте провала, обнаружили в пяти километрах от берега застрявший в ледовой ловушке внедорожник. Внутри находились женщина с ребенком.
Утром в субботу частично ушел в воду автомобиль JAC с четырьмя отдыхающими. Самостоятельно выбраться из машины они также не смогли. Их спасли и доставили на берег судном на воздушной подушке.
На следующей неделе в регионе планируется провести совещание с участием профильных министерств, ведомств и надзорных органов, чтобы предпринять реальные шаги по изменению ситуации.