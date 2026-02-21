Рейтинг@Mail.ru
16:28 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/baykal-2075989334.html
Со дна Байкала подняли тела водителя утонувшего УАЗа и семи граждан КНР
Со дна Байкала подняли тела водителя утонувшего УАЗа и семи граждан КНР
2026-02-21T16:28:00+03:00
2026-02-21T16:28:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075850479_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_77bca7b776b821573a0d33a4bffe8ff0.jpg
https://ria.ru/20260221/sk-2075980149.html
https://ria.ru/20260220/baykal-2075842874.html
Происшествия, Байкал, Китай, Иркутская область, Игорь Кобзев
Со дна Байкала подняли тела водителя утонувшего УАЗа и семи граждан КНР

Кобзев: со дна Байкала подняли тела водителя утонувшего УАЗа и 7 туристов из КНР

© Прокуратура Иркутской области/TelegramНа месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Прокуратура Иркутской области/Telegram
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале
ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Извлечены тела погибших в результате провала УАЗа с туристами под лед Байкала, это водитель машины и семь туристов из Китая, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Личности всех участников происшествия установлены.
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии на Байкале
Вчера, 15:26
Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В месте провала водолазы подняли со дна тела погибших.
«

"Теперь мы точно понимаем, что это - водитель машины и семь граждан КНР", - написал губернатор в Telegram-канале.

Он отметил, что выезд на лед Байкала крайне опасен из-за состояния льда. В пятницу спасатели, которые работали на месте провала, обнаружили в пяти километрах от берега застрявший в ледовой ловушке внедорожник. Внутри находились женщина с ребенком.
Утром в субботу частично ушел в воду автомобиль JAC с четырьмя отдыхающими. Самостоятельно выбраться из машины они также не смогли. Их спасли и доставили на берег судном на воздушной подушке.
На следующей неделе в регионе планируется провести совещание с участием профильных министерств, ведомств и надзорных органов, чтобы предпринять реальные шаги по изменению ситуации.
Место происшествия на Байкале, где машина ушла под лед - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР
20 февраля, 18:12
 
ПроисшествияБайкалКитайИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
