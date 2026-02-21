Со дна Байкала подняли тела водителя утонувшего УАЗа и семи граждан КНР

На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале

ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Извлечены тела погибших в результате провала УАЗа с туристами под лед Байкала, это водитель машины и семь туристов из Китая, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Личности всех участников происшествия установлены.

Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В месте провала водолазы подняли со дна тела погибших.

« "Теперь мы точно понимаем, что это - водитель машины и семь граждан КНР", - написал губернатор в Telegram-канале.

Он отметил, что выезд на лед Байкала крайне опасен из-за состояния льда. В пятницу спасатели, которые работали на месте провала, обнаружили в пяти километрах от берега застрявший в ледовой ловушке внедорожник. Внутри находились женщина с ребенком.

Утром в субботу частично ушел в воду автомобиль JAC с четырьмя отдыхающими. Самостоятельно выбраться из машины они также не смогли. Их спасли и доставили на берег судном на воздушной подушке.