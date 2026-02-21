Рейтинг@Mail.ru
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили - РИА Новости, 21.02.2026
04:29 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/baykal-2075915724.html
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили - РИА Новости, 21.02.2026
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили
Турист, выживший во время трагедии на льду Байкала допрошен, он не пострадал, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 21.02.2026
происшествия, байкал, россия, иркутская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкал, Россия, Иркутская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Следственный комитет России (СК РФ)
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили

РИА Новости: выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили

© Прокуратура Иркутской области/TelegramНа месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Прокуратура Иркутской области/Telegram
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале. Архивное фото
ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Турист, выживший во время трагедии на льду Байкала допрошен, он не пострадал, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.
Ранее УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая - восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.
"Выживший во время трагедии с туристами на льду Байкала допрошен, он не пострадал", - сообщил собеседник агентства.
СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На Байкале выявили 65 нарушений правил безопасности
ПроисшествияБайкалРоссияИркутская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
