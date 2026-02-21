https://ria.ru/20260221/baykal-2075915724.html
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили - РИА Новости, 21.02.2026
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили
Турист, выживший во время трагедии на льду Байкала допрошен, он не пострадал, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 21.02.2026
