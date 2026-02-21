Ветеран "Локомотива" поддержал переход Баринова в ЦСКА

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Локомотива" Руслан Пименов в разговоре с РИА Новости поддержал решение Дмитрия Баринова перейти в столичный ЦСКА.

Воспитанник "Локомотива" Баринов в январе перешел в ЦСКА. Первые слухи о возможном трансфере полузащитника в армейский клуб появились в СМИ летом.

"Когда появились слухи, было понятно, что с "Локомотивом" не договорились. Исходя из того, что было в прессе, условия и то, как предлагали контракт, задели личные чувства Баринова. Я не осуждаю Дмитрия, он стал легендой клуба. Да, он мог остаться в "Локомотиве" и стать новым Лоськовым. Мало кто об этом говорит, но есть и другие примеры - можно провести всю карьеру в одном клубе, а в итоге остаться за бортом, даже должность детского тренера не предлагают", - сказал Пименов

"Он правильно сделал. Футбольный век очень короткий. Он выбрал переход в топ-клуб. По зарплате выиграл", - добавил собеседник агентства.