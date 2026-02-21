https://ria.ru/20260221/barinov-2075962648.html
Ветеран "Локомотива" поддержал переход Баринова в ЦСКА
Ветеран "Локомотива" поддержал переход Баринова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Ветеран "Локомотива" поддержал переход Баринова в ЦСКА
Бывший футболист московского "Локомотива" Руслан Пименов в разговоре с РИА Новости поддержал решение Дмитрия Баринова перейти в столичный ЦСКА. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T13:56:00+03:00
2026-02-21T13:56:00+03:00
2026-02-21T13:56:00+03:00
футбол
россия
руслан пименов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067550740_0:0:2063:1160_1920x0_80_0_0_a50f79aa40b9e75abb01812e6bdfdea2.jpg
https://ria.ru/20260220/pszh-2075690463.html
https://ria.ru/20260221/koutino-2075937669.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067550740_160:0:1957:1348_1920x0_80_0_0_ebb5dbec66473f4e916c73869c9650a7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, руслан пименов
Футбол, Россия, Руслан Пименов
Ветеран "Локомотива" поддержал переход Баринова в ЦСКА
Ветеран "Локомотива" Пименов назвал решение Баринова перейти в ЦСКА правильным
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Локомотива" Руслан Пименов в разговоре с РИА Новости поддержал решение Дмитрия Баринова перейти в столичный ЦСКА.
Воспитанник "Локомотива" Баринов в январе перешел в ЦСКА. Первые слухи о возможном трансфере полузащитника в армейский клуб появились в СМИ летом.
"Когда появились слухи, было понятно, что с "Локомотивом" не договорились. Исходя из того, что было в прессе, условия и то, как предлагали контракт, задели личные чувства Баринова. Я не осуждаю Дмитрия, он стал легендой клуба. Да, он мог остаться в "Локомотиве" и стать новым Лоськовым. Мало кто об этом говорит, но есть и другие примеры - можно провести всю карьеру в одном клубе, а в итоге остаться за бортом, даже должность детского тренера не предлагают", - сказал Пименов
.
"Он правильно сделал. Футбольный век очень короткий. Он выбрал переход в топ-клуб. По зарплате выиграл", - добавил собеседник агентства.
Баринову 29 лет. До трансфера в ЦСКА он провел в "Локомотиве" всю профессиональную карьеру, став чемпионом России
, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.