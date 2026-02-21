Рейтинг@Mail.ru
Ветеран "Локомотива" поддержал переход Баринова в ЦСКА
Футбол
 
13:56 21.02.2026
Ветеран "Локомотива" поддержал переход Баринова в ЦСКА
Ветеран "Локомотива" поддержал переход Баринова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Ветеран "Локомотива" поддержал переход Баринова в ЦСКА
Бывший футболист московского "Локомотива" Руслан Пименов в разговоре с РИА Новости поддержал решение Дмитрия Баринова перейти в столичный ЦСКА. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Новости
россия, руслан пименов
Футбол, Россия, Руслан Пименов
Ветеран "Локомотива" поддержал переход Баринова в ЦСКА

Ветеран "Локомотива" Пименов назвал решение Баринова перейти в ЦСКА правильным

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Баринов. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Локомотива" Руслан Пименов в разговоре с РИА Новости поддержал решение Дмитрия Баринова перейти в столичный ЦСКА.
Воспитанник "Локомотива" Баринов в январе перешел в ЦСКА. Первые слухи о возможном трансфере полузащитника в армейский клуб появились в СМИ летом.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"ПСЖ" выплатил часть долга Мбаппе, пишут СМИ
20 февраля, 10:59
"Когда появились слухи, было понятно, что с "Локомотивом" не договорились. Исходя из того, что было в прессе, условия и то, как предлагали контракт, задели личные чувства Баринова. Я не осуждаю Дмитрия, он стал легендой клуба. Да, он мог остаться в "Локомотиве" и стать новым Лоськовым. Мало кто об этом говорит, но есть и другие примеры - можно провести всю карьеру в одном клубе, а в итоге остаться за бортом, даже должность детского тренера не предлагают", - сказал Пименов.
"Он правильно сделал. Футбольный век очень короткий. Он выбрал переход в топ-клуб. По зарплате выиграл", - добавил собеседник агентства.
Баринову 29 лет. До трансфера в ЦСКА он провел в "Локомотиве" всю профессиональную карьеру, став чемпионом России, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Коутиньо расторг контракт с "Васко да Гама" после свиста болельщиков
21 февраля, 10:01
 
ФутболРоссияРуслан Пименов
 
