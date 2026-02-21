https://ria.ru/20260221/balitskiy-2075962180.html
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в запорожской Васильевке террором
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в запорожской Васильевке террором
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар ВСУ по школе в городе Васильевка террором и запугиванием мирных жителей. РИА Новости, 21.02.2026
запорожская область
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в запорожской Васильевке террором
