14:59 21.02.2026
На месте ЧП с туристами на Байкале завершили поисковые работы
На месте ЧП с туристами на Байкале завершили поисковые работы
Поисковые работы завершены в месте провала УАЗа с туристами на Байкале, 8 тел извлечены из воды, сообщает ГУМЧС Приангарья в МАХ. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T14:59:00+03:00
2026-02-21T14:59:00+03:00
На месте ЧП с туристами на Байкале завершили поисковые работы

Специалисты МЧС завершили работы по извлечению тел погибших на Байкале туристов

ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Поисковые работы завершены в месте провала УАЗа с туристами на Байкале, 8 тел извлечены из воды, сообщает ГУМЧС Приангарья в МАХ.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. По данным СК, в машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - 8 человек. Один турист спасся. Личности всех участников происшествия установлены.
Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.
«
"Специалисты МЧС России закончили работы по извлечению тел погибших из-под воды на Байкале. Водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли на поверхность 8 погибших. Поисковые работы завершены", - говорится в сообщении.
СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатность.
