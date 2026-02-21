https://ria.ru/20260221/bajkal-2075975625.html
На месте ЧП с туристами на Байкале завершили поисковые работы
На месте ЧП с туристами на Байкале завершили поисковые работы - РИА Новости, 21.02.2026
На месте ЧП с туристами на Байкале завершили поисковые работы
Поисковые работы завершены в месте провала УАЗа с туристами на Байкале, 8 тел извлечены из воды, сообщает ГУМЧС Приангарья в МАХ. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T14:59:00+03:00
происшествия
байкал
россия
китай
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
байкал
россия
китай
происшествия, байкал, россия, китай, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте ЧП с туристами на Байкале завершили поисковые работы
Специалисты МЧС завершили работы по извлечению тел погибших на Байкале туристов