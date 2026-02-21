Алыпов объяснил, почему Коростелев не мог соперничать с норвежцами на ОИ

"Савелий показал хороший результат в реальной конкурентной борьбе с теми спортсменами, с кем соперничать сегодня ему было сложно в первую очередь с точки зрения технологий, а не в плане функциональных и физических возможностей. За исключением Клебо, который находится в другой лиге. На этих Олимпийских играх есть только вторые и третьи места, первые - только для Клебо", - сказал Алыпов.

"Норвежцы сегодня были хороши тем, что у них был отличный инвентарь, в плане его подготовки они были недосягаемы. Мы же видели, как они уезжали от всех, поэтому они и не меняли лыжи. В функциональном плане Савелий мог бы соперничать с Иверсеном. Но когда у тебя плохие лыжи, то рассчитывать на место на пьедестале было бы смешно", - добавил собеседник агентства.