https://ria.ru/20260221/alypov-2076010465.html
Алыпов объяснил, почему Коростелев не мог соперничать с норвежцами на ОИ
Алыпов объяснил, почему Коростелев не мог соперничать с норвежцами на ОИ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Алыпов объяснил, почему Коростелев не мог соперничать с норвежцами на ОИ
Бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов заявил РИА Новости, что россиянин Савелий Коростелев не мог навязать полноценную конкуренцию норвежским лыжникам на РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T19:49:00+03:00
2026-02-21T19:49:00+03:00
2026-02-21T19:55:00+03:00
лыжные гонки
спорт
иван алыпов
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_5d6e6881809b6a16420a82460979ed59.jpg
https://ria.ru/20260221/korostelev-2075995445.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9af9031381afbd240d2b00089b95a392.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, иван алыпов, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Иван Алыпов, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
Алыпов объяснил, почему Коростелев не мог соперничать с норвежцами на ОИ
Алыпов: Коростелев из-за проблем с лыжами не мог соперничать с норвежцами на ОИ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов заявил РИА Новости, что россиянин Савелий Коростелев не мог навязать полноценную конкуренцию норвежским лыжникам на Олимпиаде в Италии из-за их превосходства в технологиях и инвентаре.
В субботу золото в масс-старте классическим стилем на 50 км завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Серебряным и бронзовым призерами стали его соотечественники Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен
. Россиянин отстал от победителя более чем на три минуты и занял пятое место. Ранее Коростелев
стал четвертым в скиатлоне, победу тогда также одержал Клебо. Клебо стал первым участником зимних Олимпиад, выигравшим шесть золотых медалей на одном турнире.
«
"Савелий показал хороший результат в реальной конкурентной борьбе с теми спортсменами, с кем соперничать сегодня ему было сложно в первую очередь с точки зрения технологий, а не в плане функциональных и физических возможностей. За исключением Клебо, который находится в другой лиге. На этих Олимпийских играх есть только вторые и третьи места, первые - только для Клебо", - сказал Алыпов.
"Норвежцы сегодня были хороши тем, что у них был отличный инвентарь, в плане его подготовки они были недосягаемы. Мы же видели, как они уезжали от всех, поэтому они и не меняли лыжи. В функциональном плане Савелий мог бы соперничать с Иверсеном. Но когда у тебя плохие лыжи, то рассчитывать на место на пьедестале было бы смешно", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева
.