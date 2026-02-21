Рейтинг@Mail.ru
Алыпов объяснил, почему Коростелев не мог соперничать с норвежцами на ОИ
Лыжные гонки
 
19:49 21.02.2026 (обновлено: 19:55 21.02.2026)
Алыпов объяснил, почему Коростелев не мог соперничать с норвежцами на ОИ
Бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов заявил РИА Новости, что россиянин Савелий Коростелев не мог навязать полноценную конкуренцию норвежским лыжникам на
Алыпов объяснил, почему Коростелев не мог соперничать с норвежцами на ОИ

Алыпов: Коростелев из-за проблем с лыжами не мог соперничать с норвежцами на ОИ

Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов заявил РИА Новости, что россиянин Савелий Коростелев не мог навязать полноценную конкуренцию норвежским лыжникам на Олимпиаде в Италии из-за их превосходства в технологиях и инвентаре.
В субботу золото в масс-старте классическим стилем на 50 км завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Серебряным и бронзовым призерами стали его соотечественники Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Россиянин отстал от победителя более чем на три минуты и занял пятое место. Ранее Коростелев стал четвертым в скиатлоне, победу тогда также одержал Клебо. Клебо стал первым участником зимних Олимпиад, выигравшим шесть золотых медалей на одном турнире.
«
"Савелий показал хороший результат в реальной конкурентной борьбе с теми спортсменами, с кем соперничать сегодня ему было сложно в первую очередь с точки зрения технологий, а не в плане функциональных и физических возможностей. За исключением Клебо, который находится в другой лиге. На этих Олимпийских играх есть только вторые и третьи места, первые - только для Клебо", - сказал Алыпов.
"Норвежцы сегодня были хороши тем, что у них был отличный инвентарь, в плане его подготовки они были недосягаемы. Мы же видели, как они уезжали от всех, поэтому они и не меняли лыжи. В функциональном плане Савелий мог бы соперничать с Иверсеном. Но когда у тебя плохие лыжи, то рассчитывать на место на пьедестале было бы смешно", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева.
Российский спортсмен Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Коростелеву не хватило высокогорной подготовки к ОИ-2026, заявила Журова
21 февраля, 17:15
 
Лыжные гонкиСпортИван АлыповСавелий КоростелевДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
