https://ria.ru/20260221/ajvz-2075940245.html
У фристайлиста Айвза диагностировали перелом ключицы после падения на ОИ
У фристайлиста Айвза диагностировали перелом ключицы после падения на ОИ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
У фристайлиста Айвза диагностировали перелом ключицы после падения на ОИ
Чемпион мира 2025 года новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз получил перелом ключицы в результате падения во время квалификации хафпайпа на Олимпийских... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T10:37:00+03:00
2026-02-21T10:37:00+03:00
2026-02-21T11:13:00+03:00
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762341276_119:0:2889:1558_1920x0_80_0_0_0dd542650d16130a27d22999570d8fee.jpg
https://ria.ru/20260221/gumennik-2075910001.html
https://ria.ru/20260220/sele-2075897317.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762341276_620:0:2607:1491_1920x0_80_0_0_949c33eed8f0061167f556404a2a22d5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
У фристайлиста Айвза диагностировали перелом ключицы после падения на ОИ
Фристайлист Айвз сломал ключицу во время квалификации хафпайпа на ОИ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Чемпион мира 2025 года новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз получил перелом ключицы в результате падения во время квалификации хафпайпа на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает 1news со ссылкой на слова матери спортсмена.
В пятницу 19-летний Айвз упал во время второго квалификационного заезда. Спортсмен ударился об снег на третьем трюке и потерял сознание. Медики оказывали ему помощь около пяти минут, после чего унесли на носилках.
"У него сломана ключица и немного разбито сердце", - рассказала мать Айвза.
"С ним наш командный врач, с ним его мама, и с ним все в порядке. Он был без сознания, но сейчас в сознании, разговаривает и чувствует себя хорошо. Ему делают полное обследование, сканирование, рентген, все остальное, чтобы полностью исключить любые возможные проблемы. Но да, могу сказать, что с ним все в порядке", - заявил тренер спортсмена Том Уиллмотт.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля.