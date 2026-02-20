Рейтинг@Mail.ru
Звонарева в 41 год вышла в финал "тысячника" в Дубае в парах
Теннис
 
16:45 20.02.2026
Звонарева в 41 год вышла в финал "тысячника" в Дубае в парах
Звонарева в 41 год вышла в финал "тысячника" в Дубае в парах - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Звонарева в 41 год вышла в финал "тысячника" в Дубае в парах
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд одержали победу над румынками Жаклин Кристиан и Еленой-Габриэлой Русе в полуфинале теннисного турнира категории... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T16:45:00+03:00
2026-02-20T16:48:00+03:00
теннис
спорт
дубай
пекин
лаура зигемунд
вера звонарева
габриэла дабровски
женская теннисная ассоциация (wta)
дубай
пекин
Звонарева в 41 год вышла в финал "тысячника" в Дубае в парах

Звонарева в 41 год вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае в парном разряде

Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Вера Звонарева. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд одержали победу над румынками Жаклин Кристиан и Еленой-Габриэлой Русе в полуфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в парном разряде, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Dubai Duty Free Tennis Championships
20 февраля 2026 • начало в 14:35
Завершен
Лаура Зигемунд
Вера Звонарева
2 : 06:37:6
Жаклин Кристиан
Елена-Габриэла Рузе
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6) в пользу Звонаревой и Зигемунд. Спортсменки провели на корте 1 час 59 минут.
В финале Звонарева и Зигемунд встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и бразильянкой Луизой Стефани.
Звонаревой 41 год, она является двукратной полуфиналисткой Australian Open, финалисткой Уимблдона и US Open, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в одиночном разряде. В парном разряде россиянка выигрывала Australian Open (2012) и дважды US Open (2006, 2020).
Вторая ракетка мира Синнер не смог выйти в полуфинал турнира в Дохе
Вчера, 01:01
 
Теннис
 
