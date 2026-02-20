Рейтинг@Mail.ru
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
17:21 20.02.2026
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на Олимпиаде
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на Олимпиаде
Атлеты сборной Норвегии завоевали 17 золотых медалей на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, обновив мировой рекорд. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
спорт, норвегия, италия, пекин, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Норвегия, Италия, Пекин, Зимние Олимпийские игры 2026
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Атлеты сборной Норвегии завоевали 17 золотых медалей на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, обновив мировой рекорд.
В пятницу биатлонист Дале-Шевдал выиграл масс-старт на дистанции 15 км. Помимо биатлона, спортсмены из Норвегии выиграли золото в лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.
Ранее в 2022 году на зимних Олимпийских играх в Пекине сборная Норвегии установила мировой рекорд, выиграв 16 золотых медалей.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Сборная Норвегии лидирует в общекомандном зачете с 36 медалями в сумме.
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Братан с гусарскими в кармане: русский парень добыл первую медаль Олимпиады
19 февраля, 18:46
 
СпортНорвегияИталияПекинЗимние Олимпийские игры 2026
 
