Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России
Фигурное катание
 
01:51 20.02.2026
Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России
Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что итоги турнира по женскому одиночному фигурному катанию на Олимпиаде-2026 получились грустными для... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
фигурное катание
спорт
светлана журова
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20260220/petrosyan--2075640581.html
Новости
спорт, светлана журова, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Светлана Журова, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России

Журова: шестое место Петросян на Олимпиаде - грустный результат для России

Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что итоги турнира по женскому одиночному фигурному катанию на Олимпиаде-2026 получились грустными для России.
Российская фигуристка Аделия Петросян в ночь на пятницу исполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 141,64 балла. Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла и заняла итоговое шестое место. Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
«
"Все всё видели, к сожалению. Все началось с падения и не очень пошло дальше. Было понятно, что судьи много не дадут. Очень долго они совещались, проводили свои подсчеты математические, чтобы не дать возможность даже в случае ошибок следующих спортсменок подняться ей выше, чем четвертое-пятое место. Если ты не ошибаешься, то такого с тобой не проделают, а тут был действительно сорванный прыжок с падением. Не просто ошибка или недокрут, а именно падение. Тут ничего не поделаешь", - сказала Журова.
"Четвертной в любом случае надо было вставлять, иначе у нее не было других шансов. Было понятно, что все пойдут ва-банк. Но при этом девочки прыгали чисто, в отличие от тех же мальчиков. Насколько они все гнались за медалями, делали большой акцент на прыжки. В итоге я вообще почти не видела каких-то программ. У мальчиков было интереснее. Обычно у них одни прыжки, но в этот раз все иначе. У лидеров женщин была ставка только на спортивную составляющую, они не думали о компонентах, исключительно о прыжках. Грустно все для нас вышло, но это уже факт", - добавила депутат.
Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова
01:43
 
Фигурное катание
 
