Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России
Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что итоги турнира по женскому одиночному фигурному катанию на Олимпиаде-2026 получились грустными для... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что итоги турнира по женскому одиночному фигурному катанию на Олимпиаде-2026 получились грустными для России.
Российская фигуристка Аделия Петросян в ночь на пятницу исполнила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 141,64 балла. Суммарно фигуристка заработала 214,53 балла и заняла итоговое шестое место. Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении. С остальными элементами российская фигуристка справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
"Все всё видели, к сожалению. Все началось с падения и не очень пошло дальше. Было понятно, что судьи много не дадут. Очень долго они совещались, проводили свои подсчеты математические, чтобы не дать возможность даже в случае ошибок следующих спортсменок подняться ей выше, чем четвертое-пятое место. Если ты не ошибаешься, то такого с тобой не проделают, а тут был действительно сорванный прыжок с падением. Не просто ошибка или недокрут, а именно падение. Тут ничего не поделаешь", - сказала Журова.
"Четвертной в любом случае надо было вставлять, иначе у нее не было других шансов. Было понятно, что все пойдут ва-банк. Но при этом девочки прыгали чисто, в отличие от тех же мальчиков. Насколько они все гнались за медалями, делали большой акцент на прыжки. В итоге я вообще почти не видела каких-то программ. У мальчиков было интереснее. Обычно у них одни прыжки, но в этот раз все иначе. У лидеров женщин была ставка только на спортивную составляющую, они не думали о компонентах, исключительно о прыжках. Грустно все для нас вышло, но это уже факт", - добавила депутат.