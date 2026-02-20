Журова назвала шестое место Петросян грустным результатом для России

"Все всё видели, к сожалению. Все началось с падения и не очень пошло дальше. Было понятно, что судьи много не дадут. Очень долго они совещались, проводили свои подсчеты математические, чтобы не дать возможность даже в случае ошибок следующих спортсменок подняться ей выше, чем четвертое-пятое место. Если ты не ошибаешься, то такого с тобой не проделают, а тут был действительно сорванный прыжок с падением. Не просто ошибка или недокрут, а именно падение. Тут ничего не поделаешь", - сказала Журова.

"Четвертной в любом случае надо было вставлять, иначе у нее не было других шансов. Было понятно, что все пойдут ва-банк. Но при этом девочки прыгали чисто, в отличие от тех же мальчиков. Насколько они все гнались за медалями, делали большой акцент на прыжки. В итоге я вообще почти не видела каких-то программ. У мальчиков было интереснее. Обычно у них одни прыжки, но в этот раз все иначе. У лидеров женщин была ставка только на спортивную составляющую, они не думали о компонентах, исключительно о прыжках. Грустно все для нас вышло, но это уже факт", - добавила депутат.