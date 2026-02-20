https://ria.ru/20260220/zheneva-2075777693.html
Российский посол объяснил выбор Женевы местом переговоров по Украине
Выбор Женевы местом переговоров по Украине связан лишь с логистическими вопросами, Берн продолжает проводить недружественную РФ политику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:00:00+03:00
2026-02-20T15:00:00+03:00
2026-02-20T15:07:00+03:00
Российский посол объяснил выбор Женевы местом переговоров по Украине
Посол Гармонин: Женева стала местом переговоров по причине логистики