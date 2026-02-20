Российский посол объяснил выбор Женевы местом переговоров по Украине

ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. Выбор Женевы местом переговоров по Украине связан лишь с логистическими вопросами, Берн продолжает проводить недружественную РФ политику, сообщил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.