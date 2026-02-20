Рейтинг@Mail.ru
Российский посол объяснил выбор Женевы местом переговоров по Украине - РИА Новости, 20.02.2026
15:00 20.02.2026 (обновлено: 15:07 20.02.2026)
Российский посол объяснил выбор Женевы местом переговоров по Украине
Российский посол объяснил выбор Женевы местом переговоров по Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУкраинская делегация покидает отель "Интерконтиненталь" в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины
ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. Выбор Женевы местом переговоров по Украине связан лишь с логистическими вопросами, Берн продолжает проводить недружественную РФ политику, сообщил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Как отметил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, выбор Женевы в качестве места проведения переговоров связан исключительно с тем, что так синхронизировались графики всех трёх сторон", - сказал дипломат.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
