Защита обжаловала заочный приговор бизнесмену Чичваркину*

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заочный 9-летний приговор предпринимателю Евгению Чичваркину* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд поступила жалоба защиты на приговор, при этом в ходе слушания интересы фигуранта представлял адвокат по назначению от государства. Защитник заявлял, что позиция Чичваркина* по поводу обвинения ему неизвестна.
Дорогомиловский суд Москвы в середине февраля заочно приговорил бизнесмена к 9 годам колонии общего режима с запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 года 11 месяцев.
Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин* разместил в соцсети недостоверный пост об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве, а также публиковал материалы без маркировки иноагента, хотя ранее уже привлекался за это к административной ответственности.
Бизнесмен заочно арестован и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов