Защита обжаловала заочный приговор бизнесмену Чичваркину* - РИА Новости, 20.02.2026
13:37 20.02.2026
Защита обжаловала заочный приговор бизнесмену Чичваркину*
В Дорогомиловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заочный 9-летний приговор предпринимателю Евгению Чичваркину* (признан в РФ иноагентом) по делу о РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, москва, киев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Происшествия, Москва, Киев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Защита обжаловала заочный приговор бизнесмену Чичваркину*

РИА Новости: защита обжаловала заочный приговор Чичваркину за фейки об армии

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЕвгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заочный 9-летний приговор предпринимателю Евгению Чичваркину* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд поступила жалоба защиты на приговор, при этом в ходе слушания интересы фигуранта представлял адвокат по назначению от государства. Защитник заявлял, что позиция Чичваркина* по поводу обвинения ему неизвестна.
Дорогомиловский суд Москвы в середине февраля заочно приговорил бизнесмена к 9 годам колонии общего режима с запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 года 11 месяцев.
Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин* разместил в соцсети недостоверный пост об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве, а также публиковал материалы без маркировки иноагента, хотя ранее уже привлекался за это к административной ответственности.
Бизнесмен заочно арестован и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов
ПроисшествияМоскваКиевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
