Защита обжаловала заочный приговор бизнесмену Чичваркину*

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заочный 9-летний приговор предпринимателю Евгению Чичваркину* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что в суд поступила жалоба защиты на приговор, при этом в ходе слушания интересы фигуранта представлял адвокат по назначению от государства. Защитник заявлял, что позиция Чичваркина* по поводу обвинения ему неизвестна.