"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала переполох на Западе - РИА Новости, 20.02.2026
09:03 20.02.2026
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения условий России. РИА Новости, 20.02.2026
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала переполох на Западе

Политик Мема: Зеленский должен отказаться от Донбасса и встретиться с Путиным

© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения условий России.
«
"Мало что изменилось в его требованиях. Говорит, что не отдаст Донбасс и не пойдет на уступки. Это невменяемое поведение, сейчас он обязан встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мирной сделке", — написал финский политик.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало возмущение в Германии
Вчера, 15:42
Мема предупредил, что переговорная позиция Украины будет становиться хуже, если она продолжит отказываться от сделки.
В пятницу журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года.
Путин заявлял, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В США заявили о сокращении помощи Украине
04:26
 
